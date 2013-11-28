Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 02 сер, 2018 11:10
Камикадзе написав: Chup написав:
Получил двд по Авалю. Фридом Финанс.
Кто-нибудь получил двд Аваля от Универа?
Счет для выплаты отправил им на прошлой неделе, пока не получил.
пс. по zhen зашли вчера
Грехи людей смывает только море!
Nikolos
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Додано: Чет 02 сер, 2018 11:20
Nikolos От Универа на банк зашли 30.07 Возможно от суммы зависит (судя по CEEN, там было +- пара дней) Или попробуйте уточнить повторно отправив - у меня по ОВГЗ неделю не заходили, а после повторного письма в течении часа зашли - хотя может это просто совпадение
leriy_dyachenko
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Додано: Чет 02 сер, 2018 11:54
leriy_dyachenko Универ ещё те хмыри. Они специально придерживают деньги чтоб заработать на проценте.
X-Fresh
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Додано: Чет 02 сер, 2018 12:54
zzzzzz написав: Добавил Укрсиб. Прошу прощение за свои простыни. Больше не буду на эту тему писать.
Пишите, очень полезная информация!
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
Boundless
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Додано: Чет 02 сер, 2018 12:57
Я так поня украинская биржа - все. Где физику можно продать небольшой пакет акций центрэнерго?
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
Boundless
Повідомлень: 1543
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Додано: Чет 02 сер, 2018 13:01
Boundless написав:
Я так поня украинская биржа - все. Где физику можно продать небольшой пакет акций центрэнерго?
На ПФТС
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Додано: Чет 02 сер, 2018 13:03
zzzzzz написав:
Добавил Укрсиб.
Прошу прощение за свои простыни. Больше не буду на эту тему писать.
А какие комиссии за погашение и выплаты купона?
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Додано: Чет 02 сер, 2018 14:23
Камикадзе написав: Chup написав:
Получил двд по Авалю. Фридом Финанс.
Кто-нибудь получил двд Аваля от Универа?
Да, вчера вечером зашли.
Письмо в понедельник отправил им, хотя на почту инфа еще неделю назад в четверг пришла.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Чет 02 сер, 2018 14:33
GTS написав: zzzzzz написав:
Добавил Укрсиб.
Прошу прощение за свои простыни. Больше не буду на эту тему писать.
А какие комиссии за погашение и выплаты купона?
Вроде как бесплатно везде , то есть деньги за текущий счет заходят бесплатно , но банк берет комиссию за обналичку.
Выход без комиссий - через короткие депозиты - Укргаз ( 7 дней ) - Ощад ( месячный ) - Укрсиб 1% - Эксим и Приват надо уточнять
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Чет 02 сер, 2018 14:33
Национальный банк Украины удалил с сайта раздел "Оперативное состояние
межбанковского валютного рынка Украины
", где последние три года публиковался средневзвешенный курс на рынке, количество сделок и их объем.
Об этом пишет
FinClub
.
Еще 31 июля НБУ обновлял эту таблицу, но уже 1 августа убрал ее с сайта. Исчез и файл с архивом межбанковских сделок.
Фото: FinClub
Информация размещалась в соответствии с данными Системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке, начиная с 9:30, и обновлялась каждые 30 минут до закрытия торговой сессии.
С 1 августа 2018 года НБУ кардинально пересмотрел
формулу расчета официального курса
. После чего и исчезла таблица оперативного состояния межбанка.
НБУ сообщает, что оперативные данные больше не будет публиковать в соответствии с постановлением №79 от 19 июля.
Отказ от публикации данных с межбанка совпал по времени со
снижением курса гривны. https://lb.ua/economics/2018/08/01/4041 ... kurse.html
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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