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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 2167216821692170 Лучшая инвестиция Идеи: портфель 3.1 5 47 1.Депозит в гривне 6% 3 2.Купить доллары 38% 18 3.Индекс UX 21% 10 4.Индекс S&P 500 15% 7 5.Первичка, Киев 13% 6 6.Золото 6% 3 Всього голосів : 47 Додано: Чет 02 сер, 2018 14:42 zzzzzz написав: Вроде как бесплатно везде , то есть деньги за текущий счет заходят бесплатно , но банк берет комиссию за обналичку.



Выход без комиссий - через короткие депозиты - Укргаз ( 7 дней ) - Ощад ( месячный ) - Укрсиб 1% - Эксим и Приват надо уточнять Вроде как бесплатно везде , то есть деньги за текущий счет заходят бесплатно , но банк берет комиссию за обналичку.Выход без комиссий - через короткие депозиты - Укргаз ( 7 дней ) - Ощад ( месячный ) - Укрсиб 1% - Эксим и Приват надо уточнять

У Драгонов например 0,5% от суммы дохода (купон или погашение), но не менее 200 грн. и не более 1000 грн.



Если у Укргаза действительно нет комиссии за погашение, тогда и правда получается дешевле, чем у всех.



В Альфе нет комиса за зачисление (по крайней мере на зарплатном проекте). У Драгонов например 0,5% от суммы дохода (купон или погашение), но не менее 200 грн. и не более 1000 грн.Если у Укргаза действительно нет комиссии за погашение, тогда и правда получается дешевле, чем у всех.В Альфе нет комиса за зачисление (по крайней мере на зарплатном проекте). Востаннє редагувалось GTS в Чет 02 сер, 2018 14:46, всього редагувалось 1 раз. Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек. GTS

Повідомлень: 186 З нами з: 27.10.10 Подякував: 33 раз. Подякували: 67 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 сер, 2018 14:44 GTS Дані про угоди і ціни брались туди із системи підтвердження міжбанківських угод "Валклі". З 1 серпня обов"язок дублювати угоди у Валклі відмінили. Філ Повідомлень: 1612 З нами з: 17.08.10 Подякував: 1120 раз. Подякували: 284 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 сер, 2018 14:48 GTS написав: zzzzzz написав: Вроде как бесплатно везде , то есть деньги за текущий счет заходят бесплатно , но банк берет комиссию за обналичку.



Выход без комиссий - через короткие депозиты - Укргаз ( 7 дней ) - Ощад ( месячный ) - Укрсиб 1% - Эксим и Приват надо уточнять Вроде как бесплатно везде , то есть деньги за текущий счет заходят бесплатно , но банк берет комиссию за обналичку.Выход без комиссий - через короткие депозиты - Укргаз ( 7 дней ) - Ощад ( месячный ) - Укрсиб 1% - Эксим и Приват надо уточнять

У Драгонов например 0,5% от суммы дохода (купон или погашение), но не менее 200 грн. и не более 1000 грн.



В Альфе нет комиса за зачисление (по крайней мере на зарплатном проекте). У Драгонов например 0,5% от суммы дохода (купон или погашение), но не менее 200 грн. и не более 1000 грн.В Альфе нет комиса за зачисление (по крайней мере на зарплатном проекте).



В Универе 200 грн ( купон / погашение )

Да можно через Альфу выходить от брокеров, но до 400 тыс/мес без комиссии.



Заходить на брокеров тоже можно без комиссии но если хочешь крупной суммой зайти от 1 млн - придется побегать

Или 0,5% заплатить

Приват вроде 1% берет за перевод, но не более 1000 грн.



Все зависит от суммы. Если сумма 1-2 млн через банк надежней и удобней и прибыльней ( но не всякий банк конечно ) В Универе 200 грн ( купон / погашение )Да можно через Альфу выходить от брокеров, но до 400 тыс/мес без комиссии.Заходить на брокеров тоже можно без комиссии но если хочешь крупной суммой зайти от 1 млн - придется побегатьИли 0,5% заплатитьПриват вроде 1% берет за перевод, но не более 1000 грн.Все зависит от суммы. Если сумма 1-2 млн через банк надежней и удобней и прибыльней ( но не всякий банк конечно ) Живите своим умом! zzzzzz 1 Повідомлень: 27517 З нами з: 03.10.11 Подякував: 2684 раз. Подякували: 4043 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 сер, 2018 14:49 GTS написав: zzzzzz написав: Вроде как бесплатно везде , то есть деньги за текущий счет заходят бесплатно , но банк берет комиссию за обналичку.



Выход без комиссий - через короткие депозиты - Укргаз ( 7 дней ) - Ощад ( месячный ) - Укрсиб 1% - Эксим и Приват надо уточнять Вроде как бесплатно везде , то есть деньги за текущий счет заходят бесплатно , но банк берет комиссию за обналичку.Выход без комиссий - через короткие депозиты - Укргаз ( 7 дней ) - Ощад ( месячный ) - Укрсиб 1% - Эксим и Приват надо уточнять

У Драгонов например 0,5% от суммы дохода (купон или погашение), но не менее 200 грн. и не более 1000 грн.



Если у Укргаза действительно нет комиссии за погашение, тогда и правда получается дешевле, чем у всех.



В Альфе нет комиса за зачисление (по крайней мере на зарплатном проекте). У Драгонов например 0,5% от суммы дохода (купон или погашение), но не менее 200 грн. и не более 1000 грн.Если у Укргаза действительно нет комиссии за погашение, тогда и правда получается дешевле, чем у всех.В Альфе нет комиса за зачисление (по крайней мере на зарплатном проекте).

Подтверждаю, у Альфы нет комисов за зачисление и по карточному продукту. Но нужно учитывать, что если получил деньги от погашения и решил опять вложиться в ОВГЗ - лимит на списание с карточного счета 150 т. грн/день. Подтверждаю, у Альфы нет комисов за зачисление и по карточному продукту. Но нужно учитывать, что если получил деньги от погашения и решил опять вложиться в ОВГЗ - лимит на списание с карточного счета 150 т. грн/день. Гарри Повідомлень: 322 З нами з: 15.12.11 Подякував: 124 раз. Подякували: 84 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 02 сер, 2018 14:54 Гарри написав: Но нужно учитывать, что если получил деньги от погашения и решил опять вложиться в ОВГЗ - лимит на списание с карточного счета 150 т. грн/день. Но нужно учитывать, что если получил деньги от погашения и решил опять вложиться в ОВГЗ - лимит на списание с карточного счета 150 т. грн/день.



Верно только зачем гонять деньги туда-сюда ?

Подводя итоги можно назвать 2-3 банка через которые можно без комиссов заводить на брокера по 150 тыс / день / банк



Думаю можно и выходить примерно по такой-же схеме .



Выгода банка становится заметной если сумма от млн и выше, выгода в доступе к первичному размещению.

А еще есть даже такая вкусная возможность после погашения, сразу опять запрыгнуть в свежее размещение по цене первички. Верно только зачем гонять деньги туда-сюда ?Подводя итоги можно назвать 2-3 банка через которые можно без комиссов заводить на брокера по 150 тыс / день / банкДумаю можно и выходить примерно по такой-же схеме .Выгода банка становится заметной если сумма от млн и выше, выгода в доступе к первичному размещению.А еще есть даже такая вкусная возможность после погашения, сразу опять запрыгнуть в свежее размещение по цене первички. Живите своим умом! zzzzzz 1 Повідомлень: 27517 З нами з: 03.10.11 Подякував: 2684 раз. Подякували: 4043 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2167216821692170 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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