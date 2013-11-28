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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 14:42

  zzzzzz написав:Вроде как бесплатно везде , то есть деньги за текущий счет заходят бесплатно , но банк берет комиссию за обналичку.

Выход без комиссий - через короткие депозиты - Укргаз ( 7 дней ) - Ощад ( месячный ) - Укрсиб 1% - Эксим и Приват надо уточнять

У Драгонов например 0,5% от суммы дохода (купон или погашение), но не менее 200 грн. и не более 1000 грн.

Если у Укргаза действительно нет комиссии за погашение, тогда и правда получается дешевле, чем у всех.

В Альфе нет комиса за зачисление (по крайней мере на зарплатном проекте).
Востаннє редагувалось GTS в Чет 02 сер, 2018 14:46, всього редагувалось 1 раз.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 14:44

GTS Дані про угоди і ціни брались туди із системи підтвердження міжбанківських угод "Валклі". З 1 серпня обов"язок дублювати угоди у Валклі відмінили.
Філ
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 14:48

  GTS написав:
  zzzzzz написав:Вроде как бесплатно везде , то есть деньги за текущий счет заходят бесплатно , но банк берет комиссию за обналичку.

Выход без комиссий - через короткие депозиты - Укргаз ( 7 дней ) - Ощад ( месячный ) - Укрсиб 1% - Эксим и Приват надо уточнять

У Драгонов например 0,5% от суммы дохода (купон или погашение), но не менее 200 грн. и не более 1000 грн.

В Альфе нет комиса за зачисление (по крайней мере на зарплатном проекте).


В Универе 200 грн ( купон / погашение )
Да можно через Альфу выходить от брокеров, но до 400 тыс/мес без комиссии.

Заходить на брокеров тоже можно без комиссии но если хочешь крупной суммой зайти от 1 млн - придется побегать
Или 0,5% заплатить
Приват вроде 1% берет за перевод, но не более 1000 грн.

Все зависит от суммы. Если сумма 1-2 млн через банк надежней и удобней и прибыльней ( но не всякий банк конечно )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 14:49

  GTS написав:
  zzzzzz написав:Вроде как бесплатно везде , то есть деньги за текущий счет заходят бесплатно , но банк берет комиссию за обналичку.

Выход без комиссий - через короткие депозиты - Укргаз ( 7 дней ) - Ощад ( месячный ) - Укрсиб 1% - Эксим и Приват надо уточнять

У Драгонов например 0,5% от суммы дохода (купон или погашение), но не менее 200 грн. и не более 1000 грн.

Если у Укргаза действительно нет комиссии за погашение, тогда и правда получается дешевле, чем у всех.

В Альфе нет комиса за зачисление (по крайней мере на зарплатном проекте).

Подтверждаю, у Альфы нет комисов за зачисление и по карточному продукту. Но нужно учитывать, что если получил деньги от погашения и решил опять вложиться в ОВГЗ - лимит на списание с карточного счета 150 т. грн/день.
Гарри
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 14:54

  Гарри написав:Но нужно учитывать, что если получил деньги от погашения и решил опять вложиться в ОВГЗ - лимит на списание с карточного счета 150 т. грн/день.


Верно только зачем гонять деньги туда-сюда ?
Подводя итоги можно назвать 2-3 банка через которые можно без комиссов заводить на брокера по 150 тыс / день / банк

Думаю можно и выходить примерно по такой-же схеме .

Выгода банка становится заметной если сумма от млн и выше, выгода в доступе к первичному размещению.
А еще есть даже такая вкусная возможность после погашения, сразу опять запрыгнуть в свежее размещение по цене первички.
Живите своим умом!
zzzzzz
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