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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Лучшая инвестиция

Идеи: портфель 3.1 5 47
1.Депозит в гривне
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3.Индекс UX
21%
10
4.Индекс S&P 500
15%
7
5.Первичка, Киев
13%
6
6.Золото
6%
3
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 17:20

GTS
Вяло Унаф отреагировал на полугодовой отчет, думаю на УБехе качнули веселее....
сегодня Унаф писал что 47 скаважин останавливает из-за дефицита цистерн
https://biz.censor.net.ua/news/3079551/ ... a_tsistern
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 17:24

Польский Getin Holding SA, которому принадлежит 99,5879% "Идея Банка", намерен воспользоваться правом принудительного выкупа акций финучреждения у миноритариев.
Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, "Идея Банк" 2 августа получил соответствующее сообщение от владельца доминирующего контрольного пакета акций банка. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3079519
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 18:07

zzzzzz Тем временем стоимость производителя пластмасо-метталического гвна для ТПх перевалила за 1 ТРЛН долл США... :mrgreen: Так и живем)
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 18:27

  Аспирант1 написав:zzzzzz Тем временем стоимость производителя пластмасо-метталического гвна для ТПх перевалила за 1 ТРЛН долл США... :mrgreen: Так и живем)

Ещё процентов 10 вверх и камнем вниз
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 18:35

sgok

Сегодня зашли вторые дивы от севгока
Грехи людей смывает только море!
Nikolos
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 18:38

Nikolos
а я уже собрался претензию писать :)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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