Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 02 сер, 2018 17:20
GTS
Вяло Унаф отреагировал на полугодовой отчет, думаю на УБехе качнули веселее....
сегодня Унаф писал что 47 скаважин останавливает из-за дефицита цистерн
https://biz.censor.net.ua/news/3079551/ ... a_tsistern
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zzzzzz
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Додано: Чет 02 сер, 2018 17:24
Польский Getin Holding SA, которому принадлежит 99,5879% "Идея Банка", намерен воспользоваться правом принудительного выкупа акций финучреждения у миноритариев.
Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Согласно сообщению, "Идея Банк" 2 августа получил соответствующее сообщение от владельца доминирующего контрольного пакета акций банка. Источник:
https://biz.censor.net.ua/n3079519
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zzzzzz
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Додано: Чет 02 сер, 2018 18:07
zzzzzz
Тем временем стоимость производителя пластмасо-метталического гвна для ТПх перевалила за 1 ТРЛН долл США...
Так и живем)
Аспирант1
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Додано: Чет 02 сер, 2018 18:27
Аспирант1 написав: zzzzzz
Тем временем стоимость производителя пластмасо-метталического гвна для ТПх перевалила за 1 ТРЛН долл США...
Так и живем)
Ещё процентов 10 вверх и камнем вниз
X-Fresh
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Додано: Чет 02 сер, 2018 18:35
Сегодня зашли вторые дивы от севгока
Грехи людей смывает только море!
Nikolos
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Додано: Чет 02 сер, 2018 18:38
Nikolos
а я уже собрался претензию писать
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Yuri_T
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