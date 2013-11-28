Комментируя вопрос приватизации "Турбоатома", в котором государству принадлежит 75,2241%, он (В.Трубаров) сообщил, что вопрос размера выставляемого на продажу пакета остается одним из ключевых. "Надо вместе с Кабмином и вместе с потенциальными советниками выработать механизм, финансовую модель, при которой: а) мы могли бы приватизировать данный актив, б) в какой форме – достаточно ли для крупных компаний, которые играют на этом рынке, какого-то блокпакета… или им интересен только полный контроль", – пояснил ситуацию руководитель ФГИ. По его словам, необходимо выяснить, готовы ли потенциальные покупатели - крупные игроки рынка заводить в "Турбоатом" на условиях миноритарного партнера инвестиции, осуществлять его модернизацию и выводить украинское предприятие на новые рынки. В.Трубаров указал, что это предприятие является флагманом украинской промышленности и хорошо известно на рынке за рубежом, однако его продукция также повержена конъюнктурным скачкам.
ПФТС исключила из биржевого реестра акции "Мотор Сичи" Биржевая площадка ПФТС исключила акции ПАО "Мотор Сичи" (тиккер – MSICH) из биржевого реестра. Соответствующее решение утверждено 27 сентября и вступает в силу 1 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение на сайте биржи.
Как сообщалось, в апреле фондовые площадки "Украинская биржа" (УБ) и ПФТС (обе Киев) приняли решение о приостановке обращения акций "Мотор Сичи", исходя из информации Центрального депозитария о невозможности осуществлять учетные операций по акциям компании.
Акції "Мотор Січ" виключені з 2-го рівню лістингу З 28.09.2018 року в зв'язку з неможливістю розрахунку ринкової капіталізації (п.15.8 Правил торгівлі) прості іменні акції АТ "Мотор Січ" (MSICH, ISIN: UA4000143135, код ЄДРПОУ: 14307794) виключені з 2-го рівня лістингу Біржового реєстру і переведені в категорію позалістінгових цінних паперів Біржового списку.
Investor_33 написав:А начальная цена центренерго 6 ярдов. Вот вам и цена по которой нас всех пытаются обворовать...( З.Ы. Надеюсь хоть до 30грн/ак подымут на аукционе...
Так не скупитесь и подайте свою заявку, выкупите пакет по "справедливой" в 50 грн. А там и форумчане Вам нальют.
Ну и к чему эти выпады? Или Вы считаете что ТРЦ в Киеве действительно в 3 раза дороже стоит чем генерация мощностью 7690 МВт?? А в том что будет центр по 50 грн/ак в разрезе 2-3х лет я не сомневаюсь. Подождем... З.Ы. Когда там Вы говорили аваль по 1 капиталу "отсквизят"? До конца года вроде говорили. Ну, 3 месяца еще есть...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."