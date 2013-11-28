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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2195219621972198

Лучшая инвестиция

Идеи: портфель 2.9 5 71
1.Депозит в гривне
10%
7
2.Купить доллары
42%
30
3.Индекс UX
15%
11
4.Индекс S&P 500
18%
13
5.Первичка, Киев
10%
7
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4%
3
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: П'ят 28 вер, 2018 18:27

требует дополнительной подготовки

Комментируя вопрос приватизации "Турбоатома", в котором государству принадлежит 75,2241%, он (В.Трубаров) сообщил, что вопрос размера выставляемого на продажу пакета остается одним из ключевых.
"Надо вместе с Кабмином и вместе с потенциальными советниками выработать механизм, финансовую модель, при которой: а) мы могли бы приватизировать данный актив, б) в какой форме – достаточно ли для крупных компаний, которые играют на этом рынке, какого-то блокпакета… или им интересен только полный контроль", – пояснил ситуацию руководитель ФГИ.
По его словам, необходимо выяснить, готовы ли потенциальные покупатели - крупные игроки рынка заводить в "Турбоатом" на условиях миноритарного партнера инвестиции, осуществлять его модернизацию и выводить украинское предприятие на новые рынки.
В.Трубаров указал, что это предприятие является флагманом украинской промышленности и хорошо известно на рынке за рубежом, однако его продукция также повержена конъюнктурным скачкам.
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 вер, 2018 19:05

ПФТС исключила из биржевого реестра акции "Мотор Сичи"
Биржевая площадка ПФТС исключила акции ПАО "Мотор Сичи" (тиккер – MSICH) из биржевого реестра.
Соответствующее решение утверждено 27 сентября и вступает в силу 1 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение на сайте биржи.

Как сообщалось, в апреле фондовые площадки "Украинская биржа" (УБ) и ПФТС (обе Киев) приняли решение о приостановке обращения акций "Мотор Сичи", исходя из информации Центрального депозитария о невозможности осуществлять учетные операций по акциям компании.
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Повідомлення Додано: Суб 29 вер, 2018 10:08

Динамика цен на аукционах по продаже нефти Укрнафтой 2016-2018

Минимум аукцион №206 21.01.2016 - 6526 грн/т
Максимум аукцион №239Д 19.09.2018 - 19026 грн/т


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Повідомлення Додано: Суб 29 вер, 2018 10:32

УБ так же исключила Мотор из листинга

Акції "Мотор Січ" виключені з 2-го рівню лістингу
З 28.09.2018 року в зв'язку з неможливістю розрахунку ринкової капіталізації (п.15.8 Правил торгівлі) прості іменні акції АТ "Мотор Січ" (MSICH, ISIN: UA4000143135, код ЄДРПОУ: 14307794) виключені з 2-го рівня лістингу Біржового реєстру і переведені в категорію позалістінгових цінних паперів Біржового списку.
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Повідомлення Додано: Суб 29 вер, 2018 19:16

Re: Идеи: портфель

"Турбоатом" заключил крупный энергетический контракт
https://realist.online/news/turboatom-z ... j-kontrakt
vad12
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 вер, 2018 06:59

  Investor_33 написав:А начальная цена центренерго 6 ярдов. Вот вам и цена по которой нас всех пытаются обворовать...(
З.Ы. Надеюсь хоть до 30грн/ак подымут на аукционе...

Так не скупитесь и подайте свою заявку, выкупите пакет по "справедливой" в 50 грн.
А там и форумчане Вам нальют.
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 11:10

  St/2 написав:
  Investor_33 написав:А начальная цена центренерго 6 ярдов. Вот вам и цена по которой нас всех пытаются обворовать...(
З.Ы. Надеюсь хоть до 30грн/ак подымут на аукционе...

Так не скупитесь и подайте свою заявку, выкупите пакет по "справедливой" в 50 грн.
А там и форумчане Вам нальют.

Ну и к чему эти выпады? Или Вы считаете что ТРЦ в Киеве действительно в 3 раза дороже стоит чем генерация мощностью 7690 МВт?? А в том что будет центр по 50 грн/ак в разрезе 2-3х лет я не сомневаюсь. Подождем...
З.Ы. Когда там Вы говорили аваль по 1 капиталу "отсквизят"? До конца года вроде говорили. Ну, 3 месяца еще есть...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 08:41

ПФТС — итоги торгов (за 01.10.18)

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Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 10:48

  Investor_33 написав:
  St/2 написав:
  Investor_33 написав:
З.Ы. Когда там Вы говорили аваль по 1 капиталу "отсквизят"? До конца года вроде говорили. Ну, 3 месяца еще есть...

Пройдет год с момента прошлого выкупа и отсквизят за 1 капитал.

А центр с 2002 продают, все "вот вот" да все никак.

З.Ы. как там сравнение УБ и СП500? Мотор поди в 0 пора оценивать...
St/2
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