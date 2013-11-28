"Укрнафта за січень-вересень 2018 року сплатила 1,1 млрд грн у рахунок погашення простроченого податкового боргу.Загалом консервативний план компанії передбачає повернення 1,2 млрд грн боргу в 2018 році.На кінець третього кварталу 2018 року прострочений податковий борг Укрнафти становив 10,7 млрд грн. Цей показник включає прострочену заборгованість самої компанії та її структурних підрозділів, а також борг по спільній діяльності." Такими темпами ще років 9 гасити прострочений податковий борг.
Это много. Сказали же 0, аваль по капиталу а центр никому не нужен ибо его еще с начала 2000-х продают и вообще его на 3 станции разделят, отсюда снова же ценник в 0! выходит...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Киев. 2 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – ПАО "Укрнафта" в период с января по сентябрь 2018 года выплатило в госбюджет 1,1 млрд грн просроченной налоговой задолженности, сообщила пресс-служба компании во вторник.
"В этом году "Укрнафта" на регулярной основе выплачивает налоговый долг и уже выплатила 1,1 млрд грн. В целом консервативный план компании предусматривает выплату 1,2 млрд грн долга в 2018 году", - говорится в сообщении.
По состоянию на конец третьего квартала "Укрнафта" оценивает сумму своей просроченной налоговой задолженности в 10,7 млрд грн.
ГФС оценивает этот показатель в большую сумму.
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