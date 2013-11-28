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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 13:44

"Укрнафта за січень-вересень 2018 року сплатила 1,1 млрд грн у рахунок погашення простроченого податкового боргу.Загалом консервативний план компанії передбачає повернення 1,2 млрд грн боргу в 2018 році.На кінець третього кварталу 2018 року прострочений податковий борг Укрнафти становив 10,7 млрд грн. Цей показник включає прострочену заборгованість самої компанії та її структурних підрозділів, а також борг по спільній діяльності."
Такими темпами ще років 9 гасити прострочений податковий борг.
Філ
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 14:02

  St/2 написав:
З.Ы. как там сравнение УБ и СП500? Мотор поди в 0 пора оценивать...



Готов купить Мотор по 4500.
203030@i.ua
borovik
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 15:20

  borovik написав:
  St/2 написав:
З.Ы. как там сравнение УБ и СП500? Мотор поди в 0 пора оценивать...



Готов купить Мотор по 4500.
203030@i.ua

Это много. Сказали же 0, аваль по капиталу а центр никому не нужен ибо его еще с начала 2000-х продают и вообще его на 3 станции разделят, отсюда снова же ценник в 0! выходит...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 15:43

  Investor_33 написав:З.Ы. Вернется УБа, оценим ...

Мне уже не верится, что вернётся (с действующими санкциями СНБО).

Должны отменить бредовые ограничения по поводу происхождения ПО, иначе всё это умрёт.

Знаю, что это звучит нереально, но ещё год назад я не предполагал, что торги на УБ могут остановить из-за такой ерунды.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 16:30

С начала года "Укрнафта" выплатила 1,1 млрд грн. долга

Киев. 2 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – ПАО "Укрнафта" в период с января по сентябрь 2018 года выплатило в госбюджет 1,1 млрд грн просроченной налоговой задолженности, сообщила пресс-служба компании во вторник.

"В этом году "Укрнафта" на регулярной основе выплачивает налоговый долг и уже выплатила 1,1 млрд грн. В целом консервативный план компании предусматривает выплату 1,2 млрд грн долга в 2018 году", - говорится в сообщении.

По состоянию на конец третьего квартала "Укрнафта" оценивает сумму своей просроченной налоговой задолженности в 10,7 млрд грн.

ГФС оценивает этот показатель в большую сумму.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 16:32

ПФТС — итоги торгов

Зображення
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 17:22

Всем привет))) Как жизнь на биржевых просторах?)

Национальный депозитарий готовит повышение тарифов в 2 раза- "Купи 10 акций - заплати за 20"))))
https://biz.censor.net.ua/news/3089212/ ... v_v_2_raza
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 17:27

3 мес. грн. ОВГЗ разместились по 18,91% годовых.

9 мес. номинированные в долл. США ОВГЗ разместились по 6,82% годовых.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 18:03

  GTS написав:
  Investor_33 написав:З.Ы. Вернется УБа, оценим ...

Мне уже не верится, что вернётся (с действующими санкциями СНБО).

Должны отменить бредовые ограничения по поводу происхождения ПО, иначе всё это умрёт.

Знаю, что это звучит нереально, но ещё год назад я не предполагал, что торги на УБ могут остановить из-за такой ерунды.


Мне кажется это еще не все. Ну не хочет народ расставаться с бумагой.
Кинто тоже неплохой актив.
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 20:35

  vladislavlvov написав:
Кинто тоже неплохой актив.


Синергии?
sansey
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