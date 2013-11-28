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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Лучшая инвестиция

Идеи: портфель 2.9 5 71
1.Депозит в гривне
10%
7
2.Купить доллары
42%
30
3.Индекс UX
15%
11
4.Индекс S&P 500
18%
13
5.Первичка, Киев
10%
7
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3
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 20:47

  GTS написав:3 мес. грн. ОВГЗ разместились по 18,91% годовых.

9 мес. номинированные в долл. США ОВГЗ разместились по 6,82% годовых.


А максимальные ставки до 19% доходили по гривне и 7% по доллару.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 21:02

  St/2 написав:
З.Ы. как там сравнение УБ и СП500? Мотор поди в 0 пора оценивать...


Привет.

Расскажи лучше свои думки о внешке до конца 2018-2019 год. Что то опять европереферия барахлить начала :?
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 08:30

  zzzzzz написав:А максимальные ставки до 19% доходили по гривне и 7% по доллару.

Да, эти заявки тоже удовлетворили.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 09:01

Киев. 3 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Кабинет министров Украины на заседании 3 октября намерен утвердить условия продажи государственного пакета акций публичного акционерного общества "Центрэнерго" по конкурсу с открытостью предложения цены по принципу аукциона.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 09:46

  GTS написав:
Киев. 3 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Кабинет министров Украины на заседании 3 октября намерен утвердить условия продажи государственного пакета акций публичного акционерного общества "Центрэнерго" по конкурсу с открытостью предложения цены по принципу аукциона.

Вы в компанию троллей проситесь? Его ведь с 2002го продают, никому это не интересно!!)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 09:53

  Investor_33 написав:Вы в компанию троллей проситесь? Его ведь с 2002го продают, никому это не интересно!!)

Надежда умирает последней )
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 10:08

Investor_33
Утвердить условия - не значит продать . Перед выборами все будут симулировать бурную деятельность.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 10:14

  zzzzzz написав:Investor_33
Утвердить условия - не значит продать . Перед выборами все будут симулировать бурную деятельность.

Ни в коем случае не говорил "продано". Конкурс раньше объявляли имитируя бурную деятельность?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 10:23

Re: Идеи: портфель

  zzzzzz написав:А максимальные ставки до 19% доходили по гривне и 7% по доллару.


де конкретно можна придбати бумагу за такі %
тільки первинний ринок + ділери (банки)?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:45

  greenozon написав:де конкретно можна придбати бумагу за такі %
тільки первинний ринок + ділери (банки)?

Да.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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