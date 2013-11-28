|
|
|
Идеи: портфель
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 02 жов, 2018 20:47
GTS написав:
3 мес. грн. ОВГЗ разместились по 18,91% годовых.
9 мес. номинированные в долл. США ОВГЗ разместились по 6,82% годовых.
А максимальные ставки до 19% доходили по гривне и 7% по доллару.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 28067
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2715 раз.
- Подякували: 4446 раз.
-
- Профіль
-
5
1
1
Додано: Вів 02 жов, 2018 21:02
St/2 написав:
З.Ы. как там сравнение УБ и СП500? Мотор поди в 0 пора оценивать...
Привет.
Расскажи лучше свои думки о внешке до конца 2018-2019 год. Что то опять европереферия барахлить начала
-
lrs7719
-
-
- Повідомлень: 1345
- З нами з: 13.07.16
- Подякував: 211 раз.
- Подякували: 165 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 жов, 2018 08:30
zzzzzz написав:
А максимальные ставки до 19% доходили по гривне и 7% по доллару.
Да, эти заявки тоже удовлетворили.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
-
GTS
-
-
- Повідомлень: 249
- З нами з: 27.10.10
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 115 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 жов, 2018 09:01
Киев. 3 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Кабинет министров Украины на заседании 3 октября намерен утвердить условия продажи государственного пакета акций публичного акционерного общества "Центрэнерго" по конкурсу с открытостью предложения цены по принципу аукциона.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
-
GTS
-
-
- Повідомлень: 249
- З нами з: 27.10.10
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 115 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 жов, 2018 09:46
GTS написав:
Киев. 3 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Кабинет министров Украины на заседании 3 октября намерен утвердить условия продажи государственного пакета акций публичного акционерного общества "Центрэнерго" по конкурсу с открытостью предложения цены по принципу аукциона.
Вы в компанию троллей проситесь? Его ведь с 2002го продают, никому это не интересно!!)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
-
Investor_33
-
-
- Повідомлень: 568
- З нами з: 16.05.17
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 жов, 2018 09:53
Investor_33 написав:
Вы в компанию троллей проситесь? Его ведь с 2002го продают, никому это не интересно!!)
Надежда умирает последней )
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
-
GTS
-
-
- Повідомлень: 249
- З нами з: 27.10.10
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 115 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 жов, 2018 10:08
Investor_33
Утвердить условия - не значит продать . Перед выборами все будут симулировать бурную деятельность.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 28067
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2715 раз.
- Подякували: 4446 раз.
-
- Профіль
-
5
1
1
Додано: Сер 03 жов, 2018 10:14
zzzzzz написав:Investor_33
Утвердить условия - не значит продать . Перед выборами все будут симулировать бурную деятельность.
Ни в коем случае не говорил "продано". Конкурс раньше объявляли имитируя бурную деятельность?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
-
Investor_33
-
-
- Повідомлень: 568
- З нами з: 16.05.17
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 жов, 2018 10:23
zzzzzz написав:
А максимальные ставки до 19% доходили по гривне и 7% по доллару.
де конкретно можна придбати бумагу за такі %
тільки первинний ринок + ділери (банки)?
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 3051
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 172 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 03 жов, 2018 13:45
greenozon написав:
де конкретно можна придбати бумагу за такі %
тільки первинний ринок + ділери (банки)?
Да.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
-
GTS
-
-
- Повідомлень: 249
- З нами з: 27.10.10
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 115 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|166
|72926
|
|