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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 03 жов, 2018 13:47
Кабмин одобрил стартовую цену продажи 78,3% "Центрэнерго" почти в 6 млрд грн
Киев. 3 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Кабинет министров Украины одобрил стартовую цену продажи 78,289% акций энергогенерирующей компании ПАО "Центрэнерго" в 5 млрд 984,992 млн грн.
"Принять распоряжение, пункт 5.11, поручив Фонду госимущества Украины доработать его в трехдневный срок, согласно регламенту, с Министерством финансов, Минэкономразвития и Министерством юстиции", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман в ходе правительственного заседании в среду.
Как сообщалось, ранее советник по приватизации ПАО "Центрэнерго" Ernst&Young z Corporate Finance sp.k (польское подразделение EY) предлагал установить стартовую цену 78,3% акций энергогенерирующей компании на уровне $225,479 млн (5,984 млрд грн).
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Додано: Сер 03 жов, 2018 14:59
Цікаво, аукціонна ціна Центру зробить кілька кроків?
Чомусь здається, що заявок не буде й ціна знизиться.
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joik
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Додано: Сер 03 жов, 2018 17:15
joik написав:
Цікаво, аукціонна ціна Центру зробить кілька кроків?
Чомусь здається, що заявок не буде й ціна знизиться.
Авжеж, не буде. От якщо б, за місячний дохід від продажу виставили,
при річному у ~16-17 млрд.грн. може РЛА і погодився б. Навіщо купувати дорожче DNENa. Мабуть так?
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