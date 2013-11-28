Кабмин одобрил стартовую цену продажи 78,3% "Центрэнерго" почти в 6 млрд грн
Киев. 3 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Кабинет министров Украины одобрил стартовую цену продажи 78,289% акций энергогенерирующей компании ПАО "Центрэнерго" в 5 млрд 984,992 млн грн.
"Принять распоряжение, пункт 5.11, поручив Фонду госимущества Украины доработать его в трехдневный срок, согласно регламенту, с Министерством финансов, Минэкономразвития и Министерством юстиции", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман в ходе правительственного заседании в среду.
Как сообщалось, ранее советник по приватизации ПАО "Центрэнерго" Ernst&Young z Corporate Finance sp.k (польское подразделение EY) предлагал установить стартовую цену 78,3% акций энергогенерирующей компании на уровне $225,479 млн (5,984 млрд грн).
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