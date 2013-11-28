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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Идеи: портфель 2.9 5 71
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Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 10:16

  Investor_33 написав:Или Вы банально продали по 15 в июне и теперь не воспринимаете стартовую 20+?

если допустить, что аукцион состоится и цена будет 20 (к примеру), вы акцептуете оферту нового мажора?
дивы-то, в таком случае, далеко не факт...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 10:30

  Yuri_T написав:
если допустить, что аукцион состоится и цена будет 20 (к примеру), вы акцептуете оферту нового мажора?...



а Вы ?
И это пройдёт ©
ChuLock
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 10:47

Всем привет, кто-то торговал на УБ с момента включения рынка котировок?
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 11:02

  Yuri_T написав:
  Investor_33 написав:Или Вы банально продали по 15 в июне и теперь не воспринимаете стартовую 20+?

если допустить, что аукцион состоится и цена будет 20 (к примеру), вы акцептуете оферту нового мажора?
дивы-то, в таком случае, далеко не факт...

На сегодня портфель сформирован. Есть на форуме мнение что не будет заявок, но пока никто не пишет что цена может еще существенно вырасти при интересе инвесторов. Об увеличении портфеля можно будет судить после конкурса, но сама приватизация это + (конечно субъективно). По двд, Вы бы вложили 250+ млн долл в актив и не платили бы двд? Потому ожидаю скорее увеличение % ЧП выдиляемое на дивиденды. А вообще это длинная история с многими если, но я в игре!)))
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 12:03

Про УНАФ

Унікальність "Укрнафти" не лише в тому, що вона найбільше в країні видобуває нафти, а й у структурі її власності: державі належить контрольний пакет акцій (50%+1 акція), однак важелі контролю з 2003-го перебувають у руках групи "Приват" Ігоря Коломойського, якому фактично належать 43% акцій. А також у тому, що при офіційній майже збитковості для державних акціонерів "Укрнафта" постійно генерує прибуток для міноритарних.


https://dt.ua/energy_market/hitriy-plan ... 9687_.html
ось так :(
d_12
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