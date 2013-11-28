если допустить, что аукцион состоится и цена будет 20 (к примеру), вы акцептуете оферту нового мажора?
дивы-то, в таком случае, далеко не факт...
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 04 жов, 2018 10:16
если допустить, что аукцион состоится и цена будет 20 (к примеру), вы акцептуете оферту нового мажора?
дивы-то, в таком случае, далеко не факт...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 04 жов, 2018 10:30
а Вы ?
И это пройдёт ©
Додано: Чет 04 жов, 2018 10:47
Всем привет, кто-то торговал на УБ с момента включения рынка котировок?
Додано: Чет 04 жов, 2018 11:02
На сегодня портфель сформирован. Есть на форуме мнение что не будет заявок, но пока никто не пишет что цена может еще существенно вырасти при интересе инвесторов. Об увеличении портфеля можно будет судить после конкурса, но сама приватизация это + (конечно субъективно). По двд, Вы бы вложили 250+ млн долл в актив и не платили бы двд? Потому ожидаю скорее увеличение % ЧП выдиляемое на дивиденды. А вообще это длинная история с многими если, но я в игре!)))
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Чет 04 жов, 2018 12:03
Про УНАФ
ось так :(
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