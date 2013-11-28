Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

індекси, емітенти та інше / Фондовий ринок / Идеи: портфель Идеи: портфель + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 2200220122022203> Лучшая инвестиция Идеи: портфель 2.9 5 71 1.Депозит в гривне 10% 7 2.Купить доллары 42% 30 3.Индекс UX 15% 11 4.Индекс S&P 500 18% 13 5.Первичка, Киев 10% 7 6.Золото 4% 3 Всього голосів : 71 Додано: Чет 04 жов, 2018 10:16 Investor_33 написав: Или Вы банально продали по 15 в июне и теперь не воспринимаете стартовую 20+? Или Вы банально продали по 15 в июне и теперь не воспринимаете стартовую 20+?

если допустить, что аукцион состоится и цена будет 20 (к примеру), вы акцептуете оферту нового мажора?

дивы-то, в таком случае, далеко не факт... если допустить, что аукцион состоится и цена будет 20 (к примеру), вы акцептуете оферту нового мажора?дивы-то, в таком случае, далеко не факт... Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 13166 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1757 раз. Подякували: 3658 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 жов, 2018 10:30 Yuri_T написав:

если допустить, что аукцион состоится и цена будет 20 (к примеру), вы акцептуете оферту нового мажора?... если допустить, что аукцион состоится и цена будет 20 (к примеру), вы акцептуете оферту нового мажора?...





а Вы ? а Вы ? И это пройдёт © ChuLock Повідомлень: 2141 З нами з: 05.07.08 Подякував: 909 раз. Подякували: 260 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 жов, 2018 10:47 Всем привет, кто-то торговал на УБ с момента включения рынка котировок? Аспирант1 Повідомлень: 3535 З нами з: 11.06.14 Подякував: 0 раз. Подякували: 505 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 жов, 2018 11:02 Yuri_T написав: Investor_33 написав: Или Вы банально продали по 15 в июне и теперь не воспринимаете стартовую 20+? Или Вы банально продали по 15 в июне и теперь не воспринимаете стартовую 20+?

если допустить, что аукцион состоится и цена будет 20 (к примеру), вы акцептуете оферту нового мажора?

дивы-то, в таком случае, далеко не факт... если допустить, что аукцион состоится и цена будет 20 (к примеру), вы акцептуете оферту нового мажора?дивы-то, в таком случае, далеко не факт...

На сегодня портфель сформирован. Есть на форуме мнение что не будет заявок, но пока никто не пишет что цена может еще существенно вырасти при интересе инвесторов. Об увеличении портфеля можно будет судить после конкурса, но сама приватизация это + (конечно субъективно). По двд, Вы бы вложили 250+ млн долл в актив и не платили бы двд? Потому ожидаю скорее увеличение % ЧП выдиляемое на дивиденды. А вообще это длинная история с многими если, но я в игре!))) На сегодня портфель сформирован. Есть на форуме мнение что не будет заявок, но пока никто не пишет что цена может еще существенно вырасти при интересе инвесторов. Об увеличении портфеля можно будет судить после конкурса, но сама приватизация это + (конечно субъективно). По двд, Вы бы вложили 250+ млн долл в актив и не платили бы двд? Потому ожидаю скорее увеличение % ЧП выдиляемое на дивиденды. А вообще это длинная история с многими если, но я в игре!))) St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"

Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430." Investor_33 Повідомлень: 574 З нами з: 16.05.17 Подякував: 38 раз. Подякували: 50 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 жов, 2018 12:03 Про УНАФ Унікальність "Укрнафти" не лише в тому, що вона найбільше в країні видобуває нафти, а й у структурі її власності: державі належить контрольний пакет акцій (50%+1 акція), однак важелі контролю з 2003-го перебувають у руках групи "Приват" Ігоря Коломойського, якому фактично належать 43% акцій. А також у тому, що при офіційній майже збитковості для державних акціонерів "Укрнафта" постійно генерує прибуток для міноритарних.



https://dt.ua/energy_market/hitriy-plan ... 9687_.html ось так :( d_12

Повідомлень: 1736 З нами з: 19.04.16 Подякував: 110 раз. Подякували: 71 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 жов, 2018 13:53 Investor_33 написав: По двд, Вы бы вложили 250+ млн долл в актив и не платили бы двд? Потому ожидаю скорее увеличение % ЧП выдиляемое на дивиденды. А вообще это длинная история с многими если, но я в игре!))) По двд, Вы бы вложили 250+ млн долл в актив и не платили бы двд? Потому ожидаю скорее увеличение % ЧП выдиляемое на дивиденды. А вообще это длинная история с многими если, но я в игре!)))



Очень интересно читать Вашу мысль по дивидендам!

Я всегда думал что они платятся исходя из:

1) Денежного потока который генерирует бизнес (free cash flow)

2) Потребностей в модернизации и поддержании текущей деятельности

3) Необходимости возврата инвестиций акционерам или погашения кредитов акционерам.



По факту ЦЕЕНа мы имеем такую картину:

1) Глобально большинство международных банков сворачивают финансирование угольной тепловой генерации и добычу угля.

2) Блоки нуждаются в глубокой модернизации (старенькое барахлишко) как с точки зрения затрат условного топлива на производство 1 кВт э/энергии, так и на снижение экологических выбросов в атмосферу. Почитайте про экологические бунты на Приднепровской ТЭС (ДНЕН) или Ладижинской ТЭС (ЗАЕН). Вечно продлевать переходной период на ограничение выбросов в атмосферу не будут. Электрофильтры сейчас очень дорогие, и полностью вопросы не закроют.

3) поставки угля, которое удовлетворит норматив по содержанию серы. Закупки, логистика, наличие вагонов...

4) выручка в гривнах, а покупка (импорт) угля в валюте



и почие моменты.



Вот прям вижу как после приватизации начнут дивы вываливать оттуда.

зачем садится на Титаник?

Если сильно хочется генериацию - возьмите SSE plc.

8,4% текущая див.доходность в валюте с ежегодным ростом. Еще и платят 2 раза в год. Очень интересно читать Вашу мысль по дивидендам!Я всегда думал что они платятся исходя из:1) Денежного потока который генерирует бизнес (free cash flow)2) Потребностей в модернизации и поддержании текущей деятельности3) Необходимости возврата инвестиций акционерам или погашения кредитов акционерам.По факту ЦЕЕНа мы имеем такую картину:1) Глобально большинство международных банков сворачивают финансирование угольной тепловой генерации и добычу угля.2) Блоки нуждаются в глубокой модернизации (старенькое барахлишко) как с точки зрения затрат условного топлива на производство 1 кВт э/энергии, так и на снижение экологических выбросов в атмосферу. Почитайте про экологические бунты на Приднепровской ТЭС (ДНЕН) или Ладижинской ТЭС (ЗАЕН). Вечно продлевать переходной период на ограничение выбросов в атмосферу не будут. Электрофильтры сейчас очень дорогие, и полностью вопросы не закроют.3) поставки угля, которое удовлетворит норматив по содержанию серы. Закупки, логистика, наличие вагонов...4) выручка в гривнах, а покупка (импорт) угля в валютеи почие моменты.Вот прям вижу как после приватизации начнут дивы вываливать оттуда.зачем садится на Титаник?Если сильно хочется генериацию - возьмите SSE plc.8,4% текущая див.доходность в валюте с ежегодным ростом. Еще и платят 2 раза в год. sansey

Повідомлень: 1291 З нами з: 24.12.11 Подякував: 1110 раз. Подякували: 644 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 жов, 2018 14:09 sansey написав: Investor_33 написав: По двд, Вы бы вложили 250+ млн долл в актив и не платили бы двд? Потому ожидаю скорее увеличение % ЧП выдиляемое на дивиденды. А вообще это длинная история с многими если, но я в игре!))) По двд, Вы бы вложили 250+ млн долл в актив и не платили бы двд? Потому ожидаю скорее увеличение % ЧП выдиляемое на дивиденды. А вообще это длинная история с многими если, но я в игре!)))



Очень интересно читать Вашу мысль по дивидендам!

Я всегда думал что они платятся исходя из:

1) Денежного потока который генерирует бизнес (free cash flow)

2) Потребностей в модернизации и поддержании текущей деятельности

3) Необходимости возврата инвестиций акционерам или погашения кредитов акционерам.



По факту ЦЕЕНа мы имеем такую картину:

1) Глобально большинство международных банков сворачивают финансирование угольной тепловой генерации и добычу угля.

2) Блоки нуждаются в глубокой модернизации (старенькое барахлишко) как с точки зрения затрат условного топлива на производство 1 кВт э/энергии, так и на снижение экологических выбросов в атмосферу. Почитайте про экологические бунты на Приднепровской ТЭС (ДНЕН) или Ладижинской ТЭС (ЗАЕН). Вечно продлевать переходной период на ограничение выбросов в атмосферу не будут. Электрофильтры сейчас очень дорогие, и полностью вопросы не закроют.

3) поставки угля, которое удовлетворит норматив по содержанию серы. Закупки, логистика, наличие вагонов...

4) выручка в гривнах, а покупка (импорт) угля в валюте



и почие моменты.



Вот прям вижу как после приватизации начнут дивы вываливать оттуда.

зачем садится на Титаник?

Если сильно хочется генериацию - возьмите SSE plc.

8,4% текущая див.доходность в валюте с ежегодным ростом. Еще и платят 2 раза в год. Очень интересно читать Вашу мысль по дивидендам!Я всегда думал что они платятся исходя из:1) Денежного потока который генерирует бизнес (free cash flow)2) Потребностей в модернизации и поддержании текущей деятельности3) Необходимости возврата инвестиций акционерам или погашения кредитов акционерам.По факту ЦЕЕНа мы имеем такую картину:1) Глобально большинство международных банков сворачивают финансирование угольной тепловой генерации и добычу угля.2) Блоки нуждаются в глубокой модернизации (старенькое барахлишко) как с точки зрения затрат условного топлива на производство 1 кВт э/энергии, так и на снижение экологических выбросов в атмосферу. Почитайте про экологические бунты на Приднепровской ТЭС (ДНЕН) или Ладижинской ТЭС (ЗАЕН). Вечно продлевать переходной период на ограничение выбросов в атмосферу не будут. Электрофильтры сейчас очень дорогие, и полностью вопросы не закроют.3) поставки угля, которое удовлетворит норматив по содержанию серы. Закупки, логистика, наличие вагонов...4) выручка в гривнах, а покупка (импорт) угля в валютеи почие моменты.Вот прям вижу как после приватизации начнут дивы вываливать оттуда.зачем садится на Титаник?Если сильно хочется генериацию - возьмите SSE plc.8,4% текущая див.доходность в валюте с ежегодным ростом. Еще и платят 2 раза в год.

В сухом остатке тема центра сейчас очень популярна , поэтому предлагаю сделать голосовалку на форуме .... В сухом остатке тема центра сейчас очень популярна , поэтому предлагаю сделать голосовалку на форуме .... master_the_market Повідомлень: 119 З нами з: 13.06.12 Подякував: 54 раз. Подякували: 36 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 жов, 2018 14:25 sansey написав: Investor_33 написав: По двд, Вы бы вложили 250+ млн долл в актив и не платили бы двд? Потому ожидаю скорее увеличение % ЧП выдиляемое на дивиденды. А вообще это длинная история с многими если, но я в игре!))) По двд, Вы бы вложили 250+ млн долл в актив и не платили бы двд? Потому ожидаю скорее увеличение % ЧП выдиляемое на дивиденды. А вообще это длинная история с многими если, но я в игре!)))



Очень интересно читать Вашу мысль по дивидендам!

Я всегда думал что они платятся исходя из:

1) Денежного потока который генерирует бизнес (free cash flow)

2) Потребностей в модернизации и поддержании текущей деятельности

3) Необходимости возврата инвестиций акционерам или погашения кредитов акционерам.



По факту ЦЕЕНа мы имеем такую картину:

1) Глобально большинство международных банков сворачивают финансирование угольной тепловой генерации и добычу угля.

2) Блоки нуждаются в глубокой модернизации (старенькое барахлишко) как с точки зрения затрат условного топлива на производство 1 кВт э/энергии, так и на снижение экологических выбросов в атмосферу. Почитайте про экологические бунты на Приднепровской ТЭС (ДНЕН) или Ладижинской ТЭС (ЗАЕН). Вечно продлевать переходной период на ограничение выбросов в атмосферу не будут. Электрофильтры сейчас очень дорогие, и полностью вопросы не закроют.

3) поставки угля, которое удовлетворит норматив по содержанию серы. Закупки, логистика, наличие вагонов...

4) выручка в гривнах, а покупка (импорт) угля в валюте



и почие моменты.



Вот прям вижу как после приватизации начнут дивы вываливать оттуда.

зачем садится на Титаник?

Если сильно хочется генериацию - возьмите SSE plc.

8,4% текущая див.доходность в валюте с ежегодным ростом. Еще и платят 2 раза в год. Очень интересно читать Вашу мысль по дивидендам!Я всегда думал что они платятся исходя из:1) Денежного потока который генерирует бизнес (free cash flow)2) Потребностей в модернизации и поддержании текущей деятельности3) Необходимости возврата инвестиций акционерам или погашения кредитов акционерам.По факту ЦЕЕНа мы имеем такую картину:1) Глобально большинство международных банков сворачивают финансирование угольной тепловой генерации и добычу угля.2) Блоки нуждаются в глубокой модернизации (старенькое барахлишко) как с точки зрения затрат условного топлива на производство 1 кВт э/энергии, так и на снижение экологических выбросов в атмосферу. Почитайте про экологические бунты на Приднепровской ТЭС (ДНЕН) или Ладижинской ТЭС (ЗАЕН). Вечно продлевать переходной период на ограничение выбросов в атмосферу не будут. Электрофильтры сейчас очень дорогие, и полностью вопросы не закроют.3) поставки угля, которое удовлетворит норматив по содержанию серы. Закупки, логистика, наличие вагонов...4) выручка в гривнах, а покупка (импорт) угля в валютеи почие моменты.Вот прям вижу как после приватизации начнут дивы вываливать оттуда.зачем садится на Титаник?Если сильно хочется генериацию - возьмите SSE plc.8,4% текущая див.доходность в валюте с ежегодным ростом. Еще и платят 2 раза в год.

Сансей, всегда интересно читать Вас, но сейчас не совсем согласен...

"Я всегда думал что они платятся исходя из:"

1. Прибыль генерируется, не?

2. Модернизации проходят, цифры и номера блоков есть в свободном доступе.

3. Почему бы и не вывести за условно 3 года деньги потраченные на покупку (7грн/ак, от стартовой 20,7)

"По факту ЦЕЕНа мы имеем такую картину:"

1. Глобально у нас никто шахты не будет закрывать и генерации еще будут работать и работать (закрывают там где альтернативные источники вырабатывают по 70% и более общего объема ЭЭ а не 10%).

2. По условному КПД котлогенераторов как и выбросом от данных ТЭС не имею информации, потому говорить не буду. Но те же ДТЕКовские работают, думаю и у центра проблем не будет.

3. Поставки угля в каких то объемах налажены, не ровен час и с донбасса будут возить...

4. Ну, покупают часть в гривне а часть в долларе, и что? или у нас вечный девал а ценники на электроэнергию = константе?

Далее...

Если он "Титаник" то почему ценник за год с 10 до 16 вырос (+3 грн через двд) даже при приколах с ПО УБы? А, точно, "все хотят выпрыгнуть, но продать можна только на растущей цене" ...

Последнее

"Если сильно хочется генериацию - возьмите SSE plc.

8,4% текущая див.доходность в валюте с ежегодным ростом. Еще и платят 2 раза в год."

Лень искать, Вы наверное хорошо знаете тот актив, какая стоимость акции на 1МВт установленной мощности? А то что в долларе - пофиг, мне наши двд 20+% в гривне устраивают.

Последнее, ТЕС центренерго работают с загрузкой: две - ниже 25% и одна около 45% (если не ошибаюсь) от проектной мощности. "Каждому своё" и "Живите своим умом"(с) Сансей, всегда интересно читать Вас, но сейчас не совсем согласен..."Я всегда думал что они платятся исходя из:"1. Прибыль генерируется, не?2. Модернизации проходят, цифры и номера блоков есть в свободном доступе.3. Почему бы и не вывести за условно 3 года деньги потраченные на покупку (7грн/ак, от стартовой 20,7)"По факту ЦЕЕНа мы имеем такую картину:"1. Глобально у нас никто шахты не будет закрывать и генерации еще будут работать и работать (закрывают там где альтернативные источники вырабатывают по 70% и более общего объема ЭЭ а не 10%).2. По условному КПД котлогенераторов как и выбросом от данных ТЭС не имею информации, потому говорить не буду. Но те же ДТЕКовские работают, думаю и у центра проблем не будет.3. Поставки угля в каких то объемах налажены, не ровен час и с донбасса будут возить...4. Ну, покупают часть в гривне а часть в долларе, и что? или у нас вечный девал а ценники на электроэнергию = константе?Далее...Если он "Титаник" то почему ценник за год с 10 до 16 вырос (+3 грн через двд) даже при приколах с ПО УБы? А, точно, "все хотят выпрыгнуть, но продать можна только на растущей цене" ...Последнее"Если сильно хочется генериацию - возьмите SSE plc.8,4% текущая див.доходность в валюте с ежегодным ростом. Еще и платят 2 раза в год."Лень искать, Вы наверное хорошо знаете тот актив, какая стоимость акции на 1МВт установленной мощности? А то что в долларе - пофиг, мне наши двд 20+% в гривне устраивают.Последнее, ТЕС центренерго работают с загрузкой: две - ниже 25% и одна около 45% (если не ошибаюсь) от проектной мощности. "Каждому своё" и "Живите своим умом"(с) St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"

Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430." Investor_33 Повідомлень: 574 З нами з: 16.05.17 Подякував: 38 раз. Подякували: 50 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 жов, 2018 14:51 Investor_33 написав: joik написав: Цікаво, аукціонна ціна Центру зробить кілька кроків? Чомусь здається, що заявок не буде й ціна знизиться. Цікаво, аукціонна ціна Центру зробить кілька кроків? Чомусь здається, що заявок не буде й ціна знизиться.

Ну, есть надежды что советники по приватизации не зря столько времени потратили на изучение и рекламу данного объекта потенциальным инвесторам. Или Вы банально продали по 15 в июне и теперь не воспринимаете стартовую 20+? Ну, есть надежды что советники по приватизации не зря столько времени потратили на изучение и рекламу данного объекта потенциальным инвесторам. Или Вы банально продали по 15 в июне и теперь не воспринимаете стартовую 20+?



Нет, не продал,сижу в Центре.

Почитал блог Лямца на укрправде, придерживаюсь его мнения, что советники это только гламурное прикрытие. Негативные ощущения от опыта прошлых продаж Центра заставляют готовится к худшему - до 7 грн за акцию. Нет, не продал,сижу в Центре.Почитал блог Лямца на укрправде, придерживаюсь его мнения, что советники это только гламурное прикрытие. Негативные ощущения от опыта прошлых продаж Центра заставляют готовится к худшему - до 7 грн за акцию. joik Повідомлень: 52 З нами з: 24.07.17 Подякував: 6 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 жов, 2018 15:00 joik написав:

Негативные ощущения от опыта прошлых продаж Центра заставляют готовится к худшему - до 7 грн за акцию. Негативные ощущения от опыта прошлых продаж Центра заставляют готовится к худшему - до 7 грн за акцию.



садомазохист ? садомазохист ? И это пройдёт © ChuLock Повідомлень: 2141 З нами з: 05.07.08 Подякував: 909 раз. Подякували: 260 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2200220122022203> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15 , 16 , 17

St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47 166 72933

4884707 Нед 31 гру, 2017 11:59