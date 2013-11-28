Investor_33 написав:Или Вы банально продали по 15 в июне и теперь не воспринимаете стартовую 20+?
если допустить, что аукцион состоится и цена будет 20 (к примеру), вы акцептуете оферту нового мажора? дивы-то, в таком случае, далеко не факт...
На сегодня портфель сформирован. Есть на форуме мнение что не будет заявок, но пока никто не пишет что цена может еще существенно вырасти при интересе инвесторов. Об увеличении портфеля можно будет судить после конкурса, но сама приватизация это + (конечно субъективно). По двд, Вы бы вложили 250+ млн долл в актив и не платили бы двд? Потому ожидаю скорее увеличение % ЧП выдиляемое на дивиденды. А вообще это длинная история с многими если, но я в игре!)))
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Унікальність "Укрнафти" не лише в тому, що вона найбільше в країні видобуває нафти, а й у структурі її власності: державі належить контрольний пакет акцій (50%+1 акція), однак важелі контролю з 2003-го перебувають у руках групи "Приват" Ігоря Коломойського, якому фактично належать 43% акцій. А також у тому, що при офіційній майже збитковості для державних акціонерів "Укрнафта" постійно генерує прибуток для міноритарних.
Investor_33 написав:По двд, Вы бы вложили 250+ млн долл в актив и не платили бы двд? Потому ожидаю скорее увеличение % ЧП выдиляемое на дивиденды. А вообще это длинная история с многими если, но я в игре!)))
Очень интересно читать Вашу мысль по дивидендам! Я всегда думал что они платятся исходя из: 1) Денежного потока который генерирует бизнес (free cash flow) 2) Потребностей в модернизации и поддержании текущей деятельности 3) Необходимости возврата инвестиций акционерам или погашения кредитов акционерам.
По факту ЦЕЕНа мы имеем такую картину: 1) Глобально большинство международных банков сворачивают финансирование угольной тепловой генерации и добычу угля. 2) Блоки нуждаются в глубокой модернизации (старенькое барахлишко) как с точки зрения затрат условного топлива на производство 1 кВт э/энергии, так и на снижение экологических выбросов в атмосферу. Почитайте про экологические бунты на Приднепровской ТЭС (ДНЕН) или Ладижинской ТЭС (ЗАЕН). Вечно продлевать переходной период на ограничение выбросов в атмосферу не будут. Электрофильтры сейчас очень дорогие, и полностью вопросы не закроют. 3) поставки угля, которое удовлетворит норматив по содержанию серы. Закупки, логистика, наличие вагонов... 4) выручка в гривнах, а покупка (импорт) угля в валюте
и почие моменты.
Вот прям вижу как после приватизации начнут дивы вываливать оттуда. зачем садится на Титаник? Если сильно хочется генериацию - возьмите SSE plc. 8,4% текущая див.доходность в валюте с ежегодным ростом. Еще и платят 2 раза в год.
Investor_33 написав:По двд, Вы бы вложили 250+ млн долл в актив и не платили бы двд? Потому ожидаю скорее увеличение % ЧП выдиляемое на дивиденды. А вообще это длинная история с многими если, но я в игре!)))
Очень интересно читать Вашу мысль по дивидендам! Я всегда думал что они платятся исходя из: 1) Денежного потока который генерирует бизнес (free cash flow) 2) Потребностей в модернизации и поддержании текущей деятельности 3) Необходимости возврата инвестиций акционерам или погашения кредитов акционерам.
По факту ЦЕЕНа мы имеем такую картину: 1) Глобально большинство международных банков сворачивают финансирование угольной тепловой генерации и добычу угля. 2) Блоки нуждаются в глубокой модернизации (старенькое барахлишко) как с точки зрения затрат условного топлива на производство 1 кВт э/энергии, так и на снижение экологических выбросов в атмосферу. Почитайте про экологические бунты на Приднепровской ТЭС (ДНЕН) или Ладижинской ТЭС (ЗАЕН). Вечно продлевать переходной период на ограничение выбросов в атмосферу не будут. Электрофильтры сейчас очень дорогие, и полностью вопросы не закроют. 3) поставки угля, которое удовлетворит норматив по содержанию серы. Закупки, логистика, наличие вагонов... 4) выручка в гривнах, а покупка (импорт) угля в валюте
и почие моменты.
Вот прям вижу как после приватизации начнут дивы вываливать оттуда. зачем садится на Титаник? Если сильно хочется генериацию - возьмите SSE plc. 8,4% текущая див.доходность в валюте с ежегодным ростом. Еще и платят 2 раза в год.
В сухом остатке тема центра сейчас очень популярна , поэтому предлагаю сделать голосовалку на форуме ....
Investor_33 написав:По двд, Вы бы вложили 250+ млн долл в актив и не платили бы двд? Потому ожидаю скорее увеличение % ЧП выдиляемое на дивиденды. А вообще это длинная история с многими если, но я в игре!)))
Очень интересно читать Вашу мысль по дивидендам! Я всегда думал что они платятся исходя из: 1) Денежного потока который генерирует бизнес (free cash flow) 2) Потребностей в модернизации и поддержании текущей деятельности 3) Необходимости возврата инвестиций акционерам или погашения кредитов акционерам.
По факту ЦЕЕНа мы имеем такую картину: 1) Глобально большинство международных банков сворачивают финансирование угольной тепловой генерации и добычу угля. 2) Блоки нуждаются в глубокой модернизации (старенькое барахлишко) как с точки зрения затрат условного топлива на производство 1 кВт э/энергии, так и на снижение экологических выбросов в атмосферу. Почитайте про экологические бунты на Приднепровской ТЭС (ДНЕН) или Ладижинской ТЭС (ЗАЕН). Вечно продлевать переходной период на ограничение выбросов в атмосферу не будут. Электрофильтры сейчас очень дорогие, и полностью вопросы не закроют. 3) поставки угля, которое удовлетворит норматив по содержанию серы. Закупки, логистика, наличие вагонов... 4) выручка в гривнах, а покупка (импорт) угля в валюте
и почие моменты.
Вот прям вижу как после приватизации начнут дивы вываливать оттуда. зачем садится на Титаник? Если сильно хочется генериацию - возьмите SSE plc. 8,4% текущая див.доходность в валюте с ежегодным ростом. Еще и платят 2 раза в год.
Сансей, всегда интересно читать Вас, но сейчас не совсем согласен... "Я всегда думал что они платятся исходя из:" 1. Прибыль генерируется, не? 2. Модернизации проходят, цифры и номера блоков есть в свободном доступе. 3. Почему бы и не вывести за условно 3 года деньги потраченные на покупку (7грн/ак, от стартовой 20,7) "По факту ЦЕЕНа мы имеем такую картину:" 1. Глобально у нас никто шахты не будет закрывать и генерации еще будут работать и работать (закрывают там где альтернативные источники вырабатывают по 70% и более общего объема ЭЭ а не 10%). 2. По условному КПД котлогенераторов как и выбросом от данных ТЭС не имею информации, потому говорить не буду. Но те же ДТЕКовские работают, думаю и у центра проблем не будет. 3. Поставки угля в каких то объемах налажены, не ровен час и с донбасса будут возить... 4. Ну, покупают часть в гривне а часть в долларе, и что? или у нас вечный девал а ценники на электроэнергию = константе? Далее... Если он "Титаник" то почему ценник за год с 10 до 16 вырос (+3 грн через двд) даже при приколах с ПО УБы? А, точно, "все хотят выпрыгнуть, но продать можна только на растущей цене" ... Последнее "Если сильно хочется генериацию - возьмите SSE plc. 8,4% текущая див.доходность в валюте с ежегодным ростом. Еще и платят 2 раза в год." Лень искать, Вы наверное хорошо знаете тот актив, какая стоимость акции на 1МВт установленной мощности? А то что в долларе - пофиг, мне наши двд 20+% в гривне устраивают. Последнее, ТЕС центренерго работают с загрузкой: две - ниже 25% и одна около 45% (если не ошибаюсь) от проектной мощности. "Каждому своё" и "Живите своим умом"(с)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
joik написав:Цікаво, аукціонна ціна Центру зробить кілька кроків? Чомусь здається, що заявок не буде й ціна знизиться.
Ну, есть надежды что советники по приватизации не зря столько времени потратили на изучение и рекламу данного объекта потенциальным инвесторам. Или Вы банально продали по 15 в июне и теперь не воспринимаете стартовую 20+?
Нет, не продал,сижу в Центре. Почитал блог Лямца на укрправде, придерживаюсь его мнения, что советники это только гламурное прикрытие. Негативные ощущения от опыта прошлых продаж Центра заставляют готовится к худшему - до 7 грн за акцию.