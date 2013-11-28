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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2200220122022203

Лучшая инвестиция

Идеи: портфель 2.9 5 71
1.Депозит в гривне
10%
7
2.Купить доллары
42%
30
3.Индекс UX
15%
11
4.Индекс S&P 500
18%
13
5.Первичка, Киев
10%
7
6.Золото
4%
3
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 15:11

Re: Идеи: портфель

  ChuLock написав:садомазохист ?

Ага... не продал, готовлюсь к 7 грн/ак)))))
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 16:17

ПФТС — итоги торгов

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Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 16:18

https://finclub.net/analytics/torgovtsy ... -ovgz.html

«Мы рады, что банки начнут активнее работать в этом направлении. Если появится широкий круг заинтересованных лиц, тем лучше для рынка. Если граждане поймут, что ОВГЗ – это интереснее, чем депозит, то рано или поздно они начнут интересоваться другими инструментами, в том числе корпоративными облигациями и акциями. А уже здесь именно мы являемся более профессиональными и можем дать больше возможностей», – считает Тарас Козак.


Ага, осталось только дождаться реинкарнации УБы
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 16:18

  Аспирант1 написав:Всем привет, кто-то торговал на УБ с момента включения рынка котировок?

Там же только профики могут торговать. QUIK всё равно не работает и работать скорее всего больше не будет .
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 17:02

  Investor_33 написав:"Если сильно хочется генериацию - возьмите SSE plc.
8,4% текущая див.доходность в валюте с ежегодным ростом. Еще и платят 2 раза в год."
Лень искать, Вы наверное хорошо знаете тот актив, какая стоимость акции на 1МВт установленной мощности? А то что в долларе - пофиг, мне наши двд 20+% в гривне устраивают.

Сколько на 1МВт не знаю, но торгуются они сейчас по 11,135 фунтов (или 1113,5 пенсов).

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Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 17:23

  ChuLock написав:
  Yuri_T написав:
если допустить, что аукцион состоится и цена будет 20 (к примеру), вы акцептуете оферту нового мажора?...



а Вы ?

я мечтаю избавиться и начать новую жизнь :mrgreen:
но закон жанра требует избавиться не просто абы как, а позабористей, со сложностями, в противогазе, стоя в гамаке (с)

зы. если серьезно, то при продаже дивов за 2018-й не жду, а без них и без QUIK будет скучно холдерить, потому скорее "да", чем "нет".
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 17:43

  Yuri_T написав:
зы. если серьезно, то при продаже дивов за 2018-й не жду, а без них и без QUIK будет скучно холдерить, потому скорее "да", чем "нет".



я безусловно "ДАДАДА" . жду только офферту и никаких ни дивов " ни обицянок, ни пробачень"
И это пройдёт ©
ChuLock
 
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