St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
«Мы рады, что банки начнут активнее работать в этом направлении. Если появится широкий круг заинтересованных лиц, тем лучше для рынка. Если граждане поймут, что ОВГЗ – это интереснее, чем депозит, то рано или поздно они начнут интересоваться другими инструментами, в том числе корпоративными облигациями и акциями. А уже здесь именно мы являемся более профессиональными и можем дать больше возможностей», – считает Тарас Козак.
Investor_33 написав:"Если сильно хочется генериацию - возьмите SSE plc. 8,4% текущая див.доходность в валюте с ежегодным ростом. Еще и платят 2 раза в год." Лень искать, Вы наверное хорошо знаете тот актив, какая стоимость акции на 1МВт установленной мощности? А то что в долларе - пофиг, мне наши двд 20+% в гривне устраивают.
Сколько на 1МВт не знаю, но торгуются они сейчас по 11,135 фунтов (или 1113,5 пенсов).
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.