St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
«Мы рады, что банки начнут активнее работать в этом направлении. Если появится широкий круг заинтересованных лиц, тем лучше для рынка. Если граждане поймут, что ОВГЗ – это интереснее, чем депозит, то рано или поздно они начнут интересоваться другими инструментами, в том числе корпоративными облигациями и акциями. А уже здесь именно мы являемся более профессиональными и можем дать больше возможностей», – считает Тарас Козак.
Investor_33 написав:"Если сильно хочется генериацию - возьмите SSE plc. 8,4% текущая див.доходность в валюте с ежегодным ростом. Еще и платят 2 раза в год." Лень искать, Вы наверное хорошо знаете тот актив, какая стоимость акции на 1МВт установленной мощности? А то что в долларе - пофиг, мне наши двд 20+% в гривне устраивают.
Сколько на 1МВт не знаю, но торгуются они сейчас по 11,135 фунтов (или 1113,5 пенсов).
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Правительственный комитет по экономике в четверг одобрил проект финансового плана "Турбоатома" на 2019 год, который предусматривает увеличение чистой прибыли предприятия почти на 5% по сравнению с 2018 годом – до 798 млн грн, сообщил и.о. главы Фонда госимущества (ФГИ) Виталий Трубаров.
"В 2019 году "Турбоатом" должен увеличить чистый доход более чем на 183 млн грн, что на 7% больше показателя 2018 года, при этом доля экспортной продукции должна составлять 37,6%", – написал он на своей странице в Facebook.
По его словам, ожидается рост себестоимости реализованной продукции на 7% из-за увеличения расходов на сырье и основные материалы, тогда как рост административных расходов на 28% запланирован, прежде всего, за счет увеличения расходов на оплату труда.