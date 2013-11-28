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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2201220222032204

Лучшая инвестиция

Идеи: портфель 2.9 5 71
1.Депозит в гривне
10%
7
2.Купить доллары
42%
30
3.Индекс UX
15%
11
4.Индекс S&P 500
18%
13
5.Первичка, Киев
10%
7
6.Золото
4%
3
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 20:14

sansey
А все почему ? Потому-что у них нет святого Роттердама+ ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 20:19

  Investor_33 написав:"Если сильно хочется генериацию - возьмите SSE plc.
8,4% текущая див.доходность в валюте с ежегодным ростом. Еще и платят 2 раза в год."
Лень искать, Вы наверное хорошо знаете тот актив, какая стоимость акции на 1МВт установленной мощности? А то что в долларе - пофиг, мне наши двд 20+% в гривне устраивают.
Последнее, ТЕС центренерго работают с загрузкой: две - ниже 25% и одна около 45% (если не ошибаюсь) от проектной мощности. "Каждому своё" и "Живите своим умом"(с)


Зачем столько букв? Честней будет сказать: "Я купил по 11 и дешевле 50 (т.е. два доллара как было 10 лет назад) не продам". Это будет по крайней правда.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 07:27

Re: Идеи: портфель

  lrs7719 написав:Зачем столько букв? Честней будет сказать: "Я купил по 11 и дешевле 50 (т.е. два доллара как было 10 лет назад) не продам". Это будет по крайней правда.

Вот жеж прицепились..))) Да купил по 11, + получил дивиденды, теперь жду приватизации и финреза по 2018-у году. Глобально жду ценник 50 грн/ак в течении 2-3х лет. Если продам раньше - отпишусь)))
З.Ы. Тут писали про оферту (чулок), как это работает?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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