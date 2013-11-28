sansey
А все почему ? Потому-что у них нет святого Роттердама+ ))
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 04 жов, 2018 20:14
sansey
А все почему ? Потому-что у них нет святого Роттердама+ ))
Живите своим умом!
Додано: Чет 04 жов, 2018 20:19
Зачем столько букв? Честней будет сказать: "Я купил по 11 и дешевле 50 (т.е. два доллара как было 10 лет назад) не продам". Это будет по крайней правда.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 07:27
Re: Идеи: портфель
Вот жеж прицепились..))) Да купил по 11, + получил дивиденды, теперь жду приватизации и финреза по 2018-у году. Глобально жду ценник 50 грн/ак в течении 2-3х лет. Если продам раньше - отпишусь)))
З.Ы. Тут писали про оферту (чулок), как это работает?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: П'ят 05 жов, 2018 08:42
Что то я совсем не пойму почему мы сравниваем именно с этой компанией ? А ни к примеру ТЭС которые расположены в центральной европпе или еще лучше в Азии ? + нужно сравнить еще все сделки M&a в этом секторе за последние 2-3 года. Ну так вот я сравнил ) Угольная генерация от 1000-2000 мвт стоит от 400 до ярда у.е Поэтому есть такое вью (сугубо мое ) что если конкурс будет прозрачным и конкурентным центр ниже 350 млн у.е не уйдет не при каких раскладах .
Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:30
тут спорить, тока кер тупить. осталось чуть подождать, а дальше - кому на оферту, а кто - дальше сиди и "мечтай о высоком"
И это пройдёт ©
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