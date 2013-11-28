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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2201220222032204

Лучшая инвестиция

Идеи: портфель 2.9 5 71
1.Депозит в гривне
10%
7
2.Купить доллары
42%
30
3.Индекс UX
15%
11
4.Индекс S&P 500
18%
13
5.Первичка, Киев
10%
7
6.Золото
4%
3
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 20:14

sansey
А все почему ? Потому-что у них нет святого Роттердама+ ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 20:19

  Investor_33 написав:"Если сильно хочется генериацию - возьмите SSE plc.
8,4% текущая див.доходность в валюте с ежегодным ростом. Еще и платят 2 раза в год."
Лень искать, Вы наверное хорошо знаете тот актив, какая стоимость акции на 1МВт установленной мощности? А то что в долларе - пофиг, мне наши двд 20+% в гривне устраивают.
Последнее, ТЕС центренерго работают с загрузкой: две - ниже 25% и одна около 45% (если не ошибаюсь) от проектной мощности. "Каждому своё" и "Живите своим умом"(с)


Зачем столько букв? Честней будет сказать: "Я купил по 11 и дешевле 50 (т.е. два доллара как было 10 лет назад) не продам". Это будет по крайней правда.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 07:27

Re: Идеи: портфель

  lrs7719 написав:Зачем столько букв? Честней будет сказать: "Я купил по 11 и дешевле 50 (т.е. два доллара как было 10 лет назад) не продам". Это будет по крайней правда.

Вот жеж прицепились..))) Да купил по 11, + получил дивиденды, теперь жду приватизации и финреза по 2018-у году. Глобально жду ценник 50 грн/ак в течении 2-3х лет. Если продам раньше - отпишусь)))
З.Ы. Тут писали про оферту (чулок), как это работает?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 08:42

  zzzzzz написав:Scottish & Southern Energy

Генераия посложнее, туда входят и ГИДРО и ВЕТРО генерация помимо ТЭС

Зображення


Ну и цена за 5 лет почти на 30% упала

Что то я совсем не пойму почему мы сравниваем именно с этой компанией ? А ни к примеру ТЭС которые расположены в центральной европпе или еще лучше в Азии ? + нужно сравнить еще все сделки M&a в этом секторе за последние 2-3 года. Ну так вот я сравнил ) Угольная генерация от 1000-2000 мвт стоит от 400 до ярда у.е Поэтому есть такое вью (сугубо мое ) что если конкурс будет прозрачным и конкурентным центр ниже 350 млн у.е не уйдет не при каких раскладах .
master_the_market
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:30

  master_the_market написав:

...если конкурс будет прозрачным и конкурентным ...



тут спорить, тока кер тупить. осталось чуть подождать, а дальше - кому на оферту, а кто - дальше сиди и "мечтай о высоком"
И это пройдёт ©
ChuLock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:15

Помните Коболев на ОСА требовал от УН доначисления резервов.

Сегодня Укрнафта опубликовала новые измененые данные.

Добавились резервы за 2016 года на 2,05 млрд
за 2017 на 0,33 млрд.

Итого фин.рез изменился
За 2016 убыток вырос
был 8,739 млрд
стал - 10,832 млрд

За 2017
было прибыль - 433 млн
стало прибыль - 102 млн.

Коболев в принципе был прав. Я читал отчет аудиторов за 2017 год , они в своем отчете указывали что резервы недоформированы на сумму 2,5 млрд на конец 2016, которая потом првратилась в 2,9 млрд на конец 2017

https://smida.gov.ua/db/irregular/206011
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 16:42

ПФТС — итоги торгов

Зображення
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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