sansey
А все почему ? Потому-что у них нет святого Роттердама+ ))
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 04 жов, 2018 20:14
sansey
А все почему ? Потому-что у них нет святого Роттердама+ ))
Живите своим умом!
Додано: Чет 04 жов, 2018 20:19
Зачем столько букв? Честней будет сказать: "Я купил по 11 и дешевле 50 (т.е. два доллара как было 10 лет назад) не продам". Это будет по крайней правда.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 07:27
Re: Идеи: портфель
Вот жеж прицепились..))) Да купил по 11, + получил дивиденды, теперь жду приватизации и финреза по 2018-у году. Глобально жду ценник 50 грн/ак в течении 2-3х лет. Если продам раньше - отпишусь)))
З.Ы. Тут писали про оферту (чулок), как это работает?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: П'ят 05 жов, 2018 08:42
Что то я совсем не пойму почему мы сравниваем именно с этой компанией ? А ни к примеру ТЭС которые расположены в центральной европпе или еще лучше в Азии ? + нужно сравнить еще все сделки M&a в этом секторе за последние 2-3 года. Ну так вот я сравнил ) Угольная генерация от 1000-2000 мвт стоит от 400 до ярда у.е Поэтому есть такое вью (сугубо мое ) что если конкурс будет прозрачным и конкурентным центр ниже 350 млн у.е не уйдет не при каких раскладах .
Додано: П'ят 05 жов, 2018 09:30
тут спорить, тока кер тупить. осталось чуть подождать, а дальше - кому на оферту, а кто - дальше сиди и "мечтай о высоком"
И это пройдёт ©
Додано: П'ят 05 жов, 2018 12:15
Помните Коболев на ОСА требовал от УН доначисления резервов.
Сегодня Укрнафта опубликовала новые измененые данные.
Добавились резервы за 2016 года на 2,05 млрд
за 2017 на 0,33 млрд.
Итого фин.рез изменился
За 2016 убыток вырос
был 8,739 млрд
стал - 10,832 млрд
За 2017
было прибыль - 433 млн
стало прибыль - 102 млн.
Коболев в принципе был прав. Я читал отчет аудиторов за 2017 год , они в своем отчете указывали что резервы недоформированы на сумму 2,5 млрд на конец 2016, которая потом првратилась в 2,9 млрд на конец 2017
Живите своим умом!
Додано: П'ят 05 жов, 2018 16:42
ПФТС — итоги торгов
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: Суб 06 жов, 2018 08:12
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