Додано: П'ят 05 жов, 2018 08:42

zzzzzz написав: Scottish & Southern Energy



Генераия посложнее, туда входят и ГИДРО и ВЕТРО генерация помимо ТЭС









Ну и цена за 5 лет почти на 30% упала Scottish & Southern EnergyГенераия посложнее, туда входят и ГИДРО и ВЕТРО генерация помимо ТЭСНу и цена за 5 лет почти на 30% упала

Что то я совсем не пойму почему мы сравниваем именно с этой компанией ? А ни к примеру ТЭС которые расположены в центральной европпе или еще лучше в Азии ? + нужно сравнить еще все сделки M&a в этом секторе за последние 2-3 года. Ну так вот я сравнил ) Угольная генерация от 1000-2000 мвт стоит от 400 до ярда у.е Поэтому есть такое вью (сугубо мое ) что если конкурс будет прозрачным и конкурентным центр ниже 350 млн у.е не уйдет не при каких раскладах .