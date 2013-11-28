– Окремо депутати подали узгоджений з вами проект № 9035 про інструменти фондового ринку, того самого ринку, якого, за словами його учасників, зараз немає. Яскравим прикладом його вмирання стала зупинка торгів акціями в червні на «Українській біржі», коли стало зрозуміло, що в Україні зник ринок акцій.
– Його й не було.
– Була видимість, а тепер і її немає.
– Правильно, так навіщо нам видимість? Ринок вимірюється не кількістю посередників, а кількістю інвесторів. А у нас учасників ринку більше, ніж інвесторів!
– ... а інвесторів немає.
– Алілуя!
– Комісія сподівається на те, що після прийняття проекту № 9035 в Україні з'являться нові інструменти і в нашу країну потягнуться нерезиденти?
– Ці інструменти вже є: учасники, які підписують своп-угоди з валюти і відсотків, агрокомпанії та енергокомпанії, які вже торгують своєю продукцією. Але в цих сегментах немає наших учасників ринку. Компанії та інвестори вже укладають деривативи на зовнішніх ринках, просто ми їх вводимо в наше правове поле, хочемо, щоб вони укладали свої фінансові договори не в англійському праві, а використовували наше національне. Ми хочемо наздогнати решту світу, від якого безнадійно відстали. Ми, на жаль, у рейтингу Світового банку 128-а країна із 130 за рівнем регулювання ринку. За нами тільки Ємен і Сирія, в якій не існує ніякої регуляторної системи на ринку цінних паперів.
Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская обл.) в январе-сентябре, по сравнению с соответствующим периодом 2017 года, увеличил выпуск грузовых вагонов на 84,7%, или на 1199 вагонов - до 2614 единиц.
В январе-сентябре завод не произвел ни одного пассажирского вагона, тогда как в 2017 году за отчетный период было произведено 25 пассажирских вагонов.
В январе-августе завод увеличил выпуск грузовых вагонов на 82,3%, или на 1045 вагонов по сравнению с соответствующим периодом 2017 года - до 2314 единиц. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3090381
Договор на поставку 54 пассажирских вагонов подписали только 31 августа, по-этому в сентябре еще не успели выпустить пассажирских вагонов.