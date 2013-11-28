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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Идеи: портфель 2.9 5 71
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5.Первичка, Киев
10%
7
6.Золото
4%
3
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 11:47

трохи мур-мур від Тимура

– Окремо депутати подали узгоджений з вами проект № 9035 про інструменти фондового ринку, того самого ринку, якого, за словами його учасників, зараз немає. Яскравим прикладом його вмирання стала зупинка торгів акціями в червні на «Українській біржі», коли стало зрозуміло, що в Україні зник ринок акцій.

– Його й не було.

– Була видимість, а тепер і її немає.

– Правильно, так навіщо нам видимість? Ринок вимірюється не кількістю посередників, а кількістю інвесторів. А у нас учасників ринку більше, ніж інвесторів!

– ... а інвесторів немає.

– Алілуя!

– Комісія сподівається на те, що після прийняття проекту № 9035 в Україні з'являться нові інструменти і в нашу країну потягнуться нерезиденти?

– Ці інструменти вже є: учасники, які підписують своп-угоди з валюти і відсотків, агрокомпанії та енергокомпанії, які вже торгують своєю продукцією. Але в цих сегментах немає наших учасників ринку. Компанії та інвестори вже укладають деривативи на зовнішніх ринках, просто ми їх вводимо в наше правове поле, хочемо, щоб вони укладали свої фінансові договори не в англійському праві, а використовували наше національне. Ми хочемо наздогнати решту світу, від якого безнадійно відстали. Ми, на жаль, у рейтингу Світового банку 128-а країна із 130 за рівнем регулювання ринку. За нами тільки Ємен і Сирія, в якій не існує ніякої регуляторної системи на ринку цінних паперів.


https://finclub.net/ua/analytics/tymur- ... rynku.html
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 12:38

КВБЗ

Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская обл.) в январе-сентябре, по сравнению с соответствующим периодом 2017 года, увеличил выпуск грузовых вагонов на 84,7%, или на 1199 вагонов - до 2614 единиц.

В январе-сентябре завод не произвел ни одного пассажирского вагона, тогда как в 2017 году за отчетный период было произведено 25 пассажирских вагонов.

В январе-августе завод увеличил выпуск грузовых вагонов на 82,3%, или на 1045 вагонов по сравнению с соответствующим периодом 2017 года - до 2314 единиц. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3090381


Договор на поставку 54 пассажирских вагонов подписали только 31 августа, по-этому в сентябре еще не успели выпустить пассажирских вагонов.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 16:53

В случае приватизации Центренерго обязательна ли оферта со стороны нового собственника и по какой цене?
DarkBobo
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 17:35

ПФТС — итоги торгов

Зображення
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 20:02

Ставки по долларовым ОВГЗ сроком до января 2020 подскочили до 7,5%
по евро ( срок обращения 8 месяцев ) - 4,6%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 09:03

DarkBobo
Стаття 65-1. Закону України "Про акціонерні товариства"
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 09:27

Глава ПУМБ тоже говорит, что ОВГЗ это тема [https://bit.ly/2A2NiKi]
Востаннє редагувалось once_upon_a_time в Сер 10 жов, 2018 09:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 09:50

Чем обернулся дефолт Украины по ОВГЗ в 1998 для физлиц?

Кстати, нет ли у кого информации - чем для физлиц-инвесторов обернулся дефолт Украины по ОВГЗ в 1998?

В России, судя по википедии, "ни одно физлицо не пострадало" (первоисточник: [https://bit.ly/2PpKVpX])

По Украине информации касательно жертв среди физлиц не смог найти. Краткое изложение, как я понял, такое: "правительство поступило просто — 'нагнуло' самым грубым образом наших банкиров, заставив их отказаться на время от получения выплат по госзаймам, а с немногочисленными иностранными держателями договорились об отсрочке платежей." [https://bit.ly/2ONpoud]
Тут чуть более детально [https://bit.ly/2IMl7lm], но про физлиц опять же ни слова.

Может, есть у кого инфа, чем тогда праздник жизни закончился для физлиц - держателей украинских ОВГЗ?
once_upon_a_time
 
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