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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Лучшая инвестиция

Идеи: портфель 2.9 5 71
1.Депозит в гривне
10%
7
2.Купить доллары
42%
30
3.Индекс UX
15%
11
4.Индекс S&P 500
18%
13
5.Первичка, Киев
10%
7
6.Золото
4%
3
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 12:54

  zzzzzz написав:
  X-Fresh написав:
  zzzzzz написав:Ставки по долларовым ОВГЗ сроком до января 2020 подскочили до 7,5%
по евро ( срок обращения 8 месяцев ) - 4,6%


ждем в ближайшее время повышение по грн до 20+%


Заседание НБУ 25 октября , может повысят учетку еще на 0,5% но не факт

по мимо ставки минфину надо привлекать бабло
Минфину нужно иметь ровно через месяц, 12 ноября, свободные 9,8 млрд. грн., чтобы отдать их Нацбанку. И в этом бюджетном году они уже обратно не вернутся.
X-Fresh
 
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