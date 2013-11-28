по мимо ставки минфину надо привлекать бабло
Минфину нужно иметь ровно через месяц, 12 ноября, свободные 9,8 млрд. грн., чтобы отдать их Нацбанку. И в этом бюджетном году они уже обратно не вернутся.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 10 жов, 2018 12:54
по мимо ставки минфину надо привлекать бабло
Минфину нужно иметь ровно через месяц, 12 ноября, свободные 9,8 млрд. грн., чтобы отдать их Нацбанку. И в этом бюджетном году они уже обратно не вернутся.
Додано: Сер 10 жов, 2018 13:12
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