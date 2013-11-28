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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Лучшая инвестиция

Идеи: портфель 2.9 5 71
1.Депозит в гривне
10%
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2.Купить доллары
42%
30
3.Индекс UX
15%
11
4.Индекс S&P 500
18%
13
5.Первичка, Киев
10%
7
6.Золото
4%
3
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 12:54

  zzzzzz написав:
  X-Fresh написав:
  zzzzzz написав:Ставки по долларовым ОВГЗ сроком до января 2020 подскочили до 7,5%
по евро ( срок обращения 8 месяцев ) - 4,6%


ждем в ближайшее время повышение по грн до 20+%


Заседание НБУ 25 октября , может повысят учетку еще на 0,5% но не факт

по мимо ставки минфину надо привлекать бабло
Минфину нужно иметь ровно через месяц, 12 ноября, свободные 9,8 млрд. грн., чтобы отдать их Нацбанку. И в этом бюджетном году они уже обратно не вернутся.
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 13:12

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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 14:09

UNAF

Отмечу важную деталь: несмотря на давно просроченную оплату и долг за отгруженную нефть, Укрнафта не списывает его как безнадежный. Интересен и другой нюанс: на сегодня в стадии банкротства находится 191 компания, которые по данным НАБУ принимали участие в выведении средств из Укрнафты в 2015 году. Но среди них вы не найдете тех пятерых получателей нефти. Почему это важно – вспомним ниже.


https://biz.liga.net/ekonomika/tek/opin ... print=true
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 14:14

once_upon_a_time, не впевнений, що чогось не забув :(, банкам насильно обміняли на КОВДП, про фізичних осіб - не пам'ятаю :(. Пам'ятаю, що ставки були величезні, був один клієнт-фізик, що короткі ОВДП з меншою дохідністю обміняв на довгі ОВДП з набагато більшою дохідністю, які йому було успішно погашено.
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 16:27

Re: Идеи: портфель

once_upon_a_time написав:Кстати, нет ли у кого информации - чем для физлиц-инвесторов обернулся дефолт Украины по ОВГЗ в 1998?

В России, судя по википедии, "ни одно физлицо не пострадало" (первоисточник: [https://bit.ly/2PpKVpX])

По Украине информации касательно жертв среди физлиц не смог найти. Краткое изложение, как я понял, такое: "правительство поступило просто — 'нагнуло' самым грубым образом наших банкиров, заставив их отказаться на время от получения выплат по госзаймам, а с немногочисленными иностранными держателями договорились об отсрочке платежей." [https://bit.ly/2ONpoud]
Тут чуть более детально [https://bit.ly/2IMl7lm], но про физлиц опять же ни слова.

Может, есть у кого инфа, чем тогда праздник жизни закончился для физлиц - держателей украинских ОВГЗ?
Заморозили погашение овгз, переконвертировали в другие облигации, деньги забрали через год только после погашения. К тому времени курс $ вырос с 2 до 5 грн
double-u
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 16:29

greenozon

Картинка красивая но на сайте НБУ все есть в удобном виде с 1992 года )))
https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=44580
Живите своим умом!
zzzzzz
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