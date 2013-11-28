Отмечу важную деталь: несмотря на давно просроченную оплату и долг за отгруженную нефть, Укрнафта не списывает его как безнадежный. Интересен и другой нюанс: на сегодня в стадии банкротства находится 191 компания, которые по данным НАБУ принимали участие в выведении средств из Укрнафты в 2015 году. Но среди них вы не найдете тех пятерых получателей нефти. Почему это важно – вспомним ниже.
once_upon_a_time, не впевнений, що чогось не забув , банкам насильно обміняли на КОВДП, про фізичних осіб - не пам'ятаю . Пам'ятаю, що ставки були величезні, був один клієнт-фізик, що короткі ОВДП з меншою дохідністю обміняв на довгі ОВДП з набагато більшою дохідністю, які йому було успішно погашено.
По Украине информации касательно жертв среди физлиц не смог найти. Краткое изложение, как я понял, такое: "правительство поступило просто — 'нагнуло' самым грубым образом наших банкиров, заставив их отказаться на время от получения выплат по госзаймам, а с немногочисленными иностранными держателями договорились об отсрочке платежей." [https://bit.ly/2ONpoud] Тут чуть более детально [https://bit.ly/2IMl7lm], но про физлиц опять же ни слова.
Может, есть у кого инфа, чем тогда праздник жизни закончился для физлиц - держателей украинских ОВГЗ?
Заморозили погашение овгз, переконвертировали в другие облигации, деньги забрали через год только после погашения. К тому времени курс $ вырос с 2 до 5 грн