Думаю что им глубоко нас_рать на вашу зависть..!
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 11 жов, 2018 09:57
Re: Идеи: портфель
Думаю что им глубоко нас_рать на вашу зависть..!
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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