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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2204220522062207

Лучшая инвестиция

Идеи: портфель 2.9 5 71
1.Депозит в гривне
10%
7
2.Купить доллары
42%
30
3.Индекс UX
15%
11
4.Индекс S&P 500
18%
13
5.Первичка, Киев
10%
7
6.Золото
4%
3
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 09:57

Re: Идеи: портфель

  X-Fresh написав:скорее бы.а то уже достал этот праздник жизни у америкосоврасслабились они

Думаю что им глубоко нас_рать на вашу зависть..!
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
Повідомлень: 579
З нами з: 16.05.17
Подякував: 38 раз.
Подякували: 50 раз.
 
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  #<1 ... 2204220522062207
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