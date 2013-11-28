Додано: Чет 11 жов, 2018 10:46

По рынку пошёл слух, что у некоторых проф. участников и на одной из бирж сейчас проходят обыски СБУ.



Может кто-то знает детали?

Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.