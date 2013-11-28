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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Лучшая инвестиция

Идеи: портфель 2.9 5 71
1.Депозит в гривне
10%
7
2.Купить доллары
42%
30
3.Индекс UX
15%
11
4.Индекс S&P 500
18%
13
5.Первичка, Киев
10%
7
6.Золото
4%
3
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 09:57

Re: Идеи: портфель

  X-Fresh написав:скорее бы.а то уже достал этот праздник жизни у америкосоврасслабились они

Думаю что им глубоко нас_рать на вашу зависть..!
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 10:46

По рынку пошёл слух, что у некоторых проф. участников и на одной из бирж сейчас проходят обыски СБУ.

Может кто-то знает детали?
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:03

Як ті паразити задовбали вже. Ніби в Універ.
Філ
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:20

GTS

Уб и Универ - данные от одного источника
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:45

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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 12:06

Фондовая площадка ПФТС обновила состав индекса акций, включив в него ценные бумаги "Турбоатома" (Харьков) вместо "Мотор Сичи". Соответствующее решение утверждено главой правления в среду. При этом из состава "индексной корзины" выбыли акции "Мотор Сичи". Таким образом, в индексе с 16 октября будут состоять акции "Донбассэнерго" (тиккер DOEN), Крюковского вагоностроительного завода (KVBZ), Райффайзен Банка Аваль (BAVL), "Турбоатома" (TATM), "Укрнафты" (UNAF), "Укртелекома" (UTLM) и "Центрэнерго" (CEEN). Коэффициент, учитывающий free-float акций "Донбассэнерго" утвержден на уровне 0,1414, Крюковского вагоностроительного завода- 0,05, Райффайзен Банка Аваль – 0,0172, "Турбоатома" – 0,0384, "Укрнафты" - 0,08, "Укртелекома" - 0,0714 и "Центрэнерго" – 0,2171.

Подробней: https://www.stockworld.com.ua/ru/news/p ... turboatoma
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 13:50

Кто то выкладывал сайт с графиками по зерновым. Можете продублировать?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 13:51

Коллеги, а кто работает с Универом? Как там с выводом средств?все ок? У меня с этим не очень
vader
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 13:53

Служба Безопасности Украины проводит обыски и выимку документов в ряде компаний, работающих на фондовом рынке. Данную информацию StockWorld подтвердили сразу несколько источников. По их данным, обыски и выимка документов проводятся в таких компаниях как "Арт-Капитал", "УНИВЕР", Фондовая биржа ПФТС и Украинская Биржа. При этом у фондовых бирж и отдельных компаний эту информацию подтвердить не удалось, соответствующие запросы направлены. Обыски проходят на основании решения Шевченковского суда Киева, которое было принято еще в сентябре месяце, однако в едином реестре судебных решений на данный момент отсутствует.
Філ
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:06

ПЗДЦ

Служба безопасности Украины закончила обыск в доме главы инвестиционной группы «Универ» Тараса Козака без предъявления ему обвинений, без изъятия или копирования документов.

«Протокол обыска пустой. Но обыск в офисе продолжается и, вероятно, продлится до завтрашнего утра», - сказал Тарас Козак.

По словам руководителя инвесткомпании, СБУ также провело обыски в домах других сотрудников компании. Следователи также могут заглянуть в другие компании, которые торгуют на рынке ценных бумаг.

По информации LB.ua, СБУ расследует дело о манипуляциях с облигациями внутреннего госзайма на нескольких украинских биржах.

В деле фигурируют только две биржи из трех, на которых происходят торги этими бумагами. Также в деле фигурируют несколько инвестиционных компаний.

Тарас Козак не смог сказать названия компаний и бирж, поскольку подписал документ о неразглашении информации.

Однако он подозревает, что действия СБУ могут быть инициированы компаниями-конкурентами, которые хотят нанести репутационный урон и на время парализовать работу компании «Универ».


Тонкий намек на ICU ????
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