X-Fresh написав:скорее бы.а то уже достал этот праздник жизни у америкосоврасслабились они
Думаю что им глубоко нас_рать на вашу зависть..!
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Фондовая площадка ПФТС обновила состав индекса акций, включив в него ценные бумаги "Турбоатома" (Харьков) вместо "Мотор Сичи". Соответствующее решение утверждено главой правления в среду. При этом из состава "индексной корзины" выбыли акции "Мотор Сичи". Таким образом, в индексе с 16 октября будут состоять акции "Донбассэнерго" (тиккер DOEN), Крюковского вагоностроительного завода (KVBZ), Райффайзен Банка Аваль (BAVL), "Турбоатома" (TATM), "Укрнафты" (UNAF), "Укртелекома" (UTLM) и "Центрэнерго" (CEEN). Коэффициент, учитывающий free-float акций "Донбассэнерго" утвержден на уровне 0,1414, Крюковского вагоностроительного завода- 0,05, Райффайзен Банка Аваль – 0,0172, "Турбоатома" – 0,0384, "Укрнафты" - 0,08, "Укртелекома" - 0,0714 и "Центрэнерго" – 0,2171.
Кто то выкладывал сайт с графиками по зерновым. Можете продублировать?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Служба Безопасности Украины проводит обыски и выимку документов в ряде компаний, работающих на фондовом рынке. Данную информацию StockWorld подтвердили сразу несколько источников. По их данным, обыски и выимка документов проводятся в таких компаниях как "Арт-Капитал", "УНИВЕР", Фондовая биржа ПФТС и Украинская Биржа. При этом у фондовых бирж и отдельных компаний эту информацию подтвердить не удалось, соответствующие запросы направлены. Обыски проходят на основании решения Шевченковского суда Киева, которое было принято еще в сентябре месяце, однако в едином реестре судебных решений на данный момент отсутствует.