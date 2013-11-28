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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:39

  zzzzzz написав:ПЗДЦ

Служба безопасности Украины закончила обыск в доме главы инвестиционной группы «Универ» Тараса Козака без предъявления ему обвинений, без изъятия или копирования документов.

«Протокол обыска пустой. Но обыск в офисе продолжается и, вероятно, продлится до завтрашнего утра», - сказал Тарас Козак.

По словам руководителя инвесткомпании, СБУ также провело обыски в домах других сотрудников компании. Следователи также могут заглянуть в другие компании, которые торгуют на рынке ценных бумаг.

По информации LB.ua, СБУ расследует дело о манипуляциях с облигациями внутреннего госзайма на нескольких украинских биржах.

В деле фигурируют только две биржи из трех, на которых происходят торги этими бумагами. Также в деле фигурируют несколько инвестиционных компаний.

Тарас Козак не смог сказать названия компаний и бирж, поскольку подписал документ о неразглашении информации.

Однако он подозревает, что действия СБУ могут быть инициированы компаниями-конкурентами, которые хотят нанести репутационный урон и на время парализовать работу компании «Универ».


Тонкий намек на ICU ????


мдя. Вовремя от них ушёл. Хотя признаки занепада были ещё в прошлом году.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:39

СБУ проводить обшуки в 9 фондових компаніях

Служба Безпеки України проводить обшуки та виїмку документів в ряді компаній, що працюють на фондовому ринку.

Дану інформацію StockWorld підтвердили відразу кілька джерел.

За їхніми даними, обшуки і виїмка документів проводяться в таких компаніях як "Арт-Капітал", "УНІВЕР", Фондова біржа ПФТС і Українська Біржа.

Обшуки проходять на підставі рішення Шевченківського суду Києва, яке було прийнято ще у вересні, проте в єдиному реєстрі судових рішень наразі відсутнє.

За словами одного з джерел, яке було в офісному центрі, де розташовується фондова біржа ПФТС, шостий і сьомий поверх (де знаходиться біржа) заблоковані невідомими людьми в масках.

При цьому свідки повідомляють, що в офісі Української Біржі також проходять слідчі дії, які фіксуються на відеокамеру.

Як стало відомо виданню, обшуки проходять в компаніях: Українська біржа, Універ Капітал, КУА Універ Менеджмент, I-Інвест, Майстер Брок, Навігатор-Інвест, АРТ Капітал, Опексір Лімітед, Крінкліф Ентерпрайзіс Лімітед.

За даними джерел, зазначені компанії і ряд фізосіб здійснили операції з ОВДП в режимі так званого "групового звіту" (заключення біржових контрактів, які забезпечені правами на отримання грошових коштів на підставі відповідних зустрічних зобов'язань), які спрямовані на "маскування" незаконного походження коштів в сумі понад 86 млн гривень.

Також правоохоронцям надано доступ до документів за вищевказаними операціями "Розрахункового центру".

Нагадаємо, президент Петро Порошенко підписав законопроект №7275 про захист бізнесу від зловживань влади.

Уряд, який готував цю законодавчу норму, називав її засобом захисту бізнесу від "маски-шоу".
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 17:05

ПФТС — итоги торгов

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Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 18:41

Re: Идеи: портфель

Сколько раз тут предупреждали что работать через Универ - себе дороже.
счета наверное арестованы
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 18:47

  X-Fresh написав:Сколько раз тут предупреждали что работать через Универ - себе дороже.
счета наверное арестованы



сколько раз тут предупреждали - керасинщик хуже петераста
И это пройдёт ©
ChuLock
 
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