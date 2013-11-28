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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 11 жов, 2018 15:39
zzzzzz написав:
ПЗДЦ
Служба безопасности Украины закончила обыск в доме главы инвестиционной группы «Универ» Тараса Козака без предъявления ему обвинений, без изъятия или копирования документов.
«Протокол обыска пустой. Но обыск в офисе продолжается и, вероятно, продлится до завтрашнего утра», - сказал Тарас Козак.
По словам руководителя инвесткомпании, СБУ также провело обыски в домах других сотрудников компании. Следователи также могут заглянуть в другие компании, которые торгуют на рынке ценных бумаг.
По информации LB.ua, СБУ расследует дело о манипуляциях с облигациями внутреннего госзайма на нескольких украинских биржах.
В деле фигурируют только две биржи из трех, на которых происходят торги этими бумагами. Также в деле фигурируют несколько инвестиционных компаний.
Тарас Козак не смог сказать названия компаний и бирж, поскольку подписал документ о неразглашении информации.
Однако он подозревает, что действия СБУ могут быть инициированы компаниями-конкурентами, которые хотят нанести репутационный урон и на время парализовать работу компании «Универ».
Тонкий намек на ICU ????
мдя. Вовремя от них ушёл. Хотя признаки занепада были ещё в прошлом году.
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Додано: Чет 11 жов, 2018 15:39
Служба Безпеки України проводить обшуки та виїмку документів в ряді компаній, що працюють на фондовому ринку.
Дану інформацію StockWorld підтвердили відразу кілька джерел.
За їхніми даними, обшуки і виїмка документів проводяться в таких компаніях як "Арт-Капітал", "УНІВЕР", Фондова біржа ПФТС і Українська Біржа.
Обшуки проходять на підставі рішення Шевченківського суду Києва, яке було прийнято ще у вересні, проте в єдиному реєстрі судових рішень наразі відсутнє.
За словами одного з джерел, яке було в офісному центрі, де розташовується фондова біржа ПФТС, шостий і сьомий поверх (де знаходиться біржа) заблоковані невідомими людьми в масках.
При цьому свідки повідомляють, що в офісі Української Біржі також проходять слідчі дії, які фіксуються на відеокамеру.
Як стало відомо виданню, обшуки проходять в компаніях: Українська біржа, Універ Капітал, КУА Універ Менеджмент, I-Інвест, Майстер Брок, Навігатор-Інвест, АРТ Капітал, Опексір Лімітед, Крінкліф Ентерпрайзіс Лімітед.
За даними джерел, зазначені компанії і ряд фізосіб здійснили операції з ОВДП в режимі так званого "групового звіту" (заключення біржових контрактів, які забезпечені правами на отримання грошових коштів на підставі відповідних зустрічних зобов'язань), які спрямовані на "маскування" незаконного походження коштів в сумі понад 86 млн гривень.
Також правоохоронцям надано доступ до документів за вищевказаними операціями "Розрахункового центру".
Нагадаємо, президент Петро Порошенко підписав законопроект №7275 про захист бізнесу від зловживань влади.
Уряд, який готував цю законодавчу норму, називав її засобом захисту бізнесу від "маски-шоу".
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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Додано: Чет 11 жов, 2018 17:05
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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GTS
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Додано: Чет 11 жов, 2018 18:41
Сколько раз тут предупреждали что работать через Универ - себе дороже.
счета наверное арестованы
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X-Fresh
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Додано: Чет 11 жов, 2018 18:47
X-Fresh написав:
Сколько раз тут предупреждали что работать через Универ - себе дороже.
счета наверное арестованы
сколько раз тут предупреждали - керасинщик хуже петераста
И это пройдёт ©
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ChuLock
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