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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 11 жов, 2018 15:39
zzzzzz написав:
ПЗДЦ
Служба безопасности Украины закончила обыск в доме главы инвестиционной группы «Универ» Тараса Козака без предъявления ему обвинений, без изъятия или копирования документов.
«Протокол обыска пустой. Но обыск в офисе продолжается и, вероятно, продлится до завтрашнего утра», - сказал Тарас Козак.
По словам руководителя инвесткомпании, СБУ также провело обыски в домах других сотрудников компании. Следователи также могут заглянуть в другие компании, которые торгуют на рынке ценных бумаг.
По информации LB.ua, СБУ расследует дело о манипуляциях с облигациями внутреннего госзайма на нескольких украинских биржах.
В деле фигурируют только две биржи из трех, на которых происходят торги этими бумагами. Также в деле фигурируют несколько инвестиционных компаний.
Тарас Козак не смог сказать названия компаний и бирж, поскольку подписал документ о неразглашении информации.
Однако он подозревает, что действия СБУ могут быть инициированы компаниями-конкурентами, которые хотят нанести репутационный урон и на время парализовать работу компании «Универ».
Тонкий намек на ICU ????
мдя. Вовремя от них ушёл. Хотя признаки занепада были ещё в прошлом году.
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Додано: Чет 11 жов, 2018 15:39
Служба Безпеки України проводить обшуки та виїмку документів в ряді компаній, що працюють на фондовому ринку.
Дану інформацію StockWorld підтвердили відразу кілька джерел.
За їхніми даними, обшуки і виїмка документів проводяться в таких компаніях як "Арт-Капітал", "УНІВЕР", Фондова біржа ПФТС і Українська Біржа.
Обшуки проходять на підставі рішення Шевченківського суду Києва, яке було прийнято ще у вересні, проте в єдиному реєстрі судових рішень наразі відсутнє.
За словами одного з джерел, яке було в офісному центрі, де розташовується фондова біржа ПФТС, шостий і сьомий поверх (де знаходиться біржа) заблоковані невідомими людьми в масках.
При цьому свідки повідомляють, що в офісі Української Біржі також проходять слідчі дії, які фіксуються на відеокамеру.
Як стало відомо виданню, обшуки проходять в компаніях: Українська біржа, Універ Капітал, КУА Універ Менеджмент, I-Інвест, Майстер Брок, Навігатор-Інвест, АРТ Капітал, Опексір Лімітед, Крінкліф Ентерпрайзіс Лімітед.
За даними джерел, зазначені компанії і ряд фізосіб здійснили операції з ОВДП в режимі так званого "групового звіту" (заключення біржових контрактів, які забезпечені правами на отримання грошових коштів на підставі відповідних зустрічних зобов'язань), які спрямовані на "маскування" незаконного походження коштів в сумі понад 86 млн гривень.
Також правоохоронцям надано доступ до документів за вищевказаними операціями "Розрахункового центру".
Нагадаємо, президент Петро Порошенко підписав законопроект №7275 про захист бізнесу від зловживань влади.
Уряд, який готував цю законодавчу норму, називав її засобом захисту бізнесу від "маски-шоу".
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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Додано: Чет 11 жов, 2018 17:05
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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Додано: Чет 11 жов, 2018 18:41
Сколько раз тут предупреждали что работать через Универ - себе дороже.
счета наверное арестованы
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X-Fresh
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Додано: Чет 11 жов, 2018 18:47
X-Fresh написав:
Сколько раз тут предупреждали что работать через Универ - себе дороже.
счета наверное арестованы
сколько раз тут предупреждали - керасинщик хуже петераста
И это пройдёт ©
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ChuLock
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Додано: Чет 11 жов, 2018 19:22
ChuLock написав: X-Fresh написав:
Сколько раз тут предупреждали что работать через Универ - себе дороже.
счета наверное арестованы
сколько раз тут предупреждали - керасинщик хуже петераста
шо, клиент Универа?
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X-Fresh
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Додано: Чет 11 жов, 2018 19:34
X-Fresh
Універ Капітал, КУА Універ Менеджмент, I-Інвест, Майстер Брок, Навігатор-Інвест, АРТ Капітал, Опексір Лімітед, Крінкліф Ентерпрайзіс Лімітед.
Думаю 50% точно входят в число клиентов перечисленных фирм, а может и больше.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 11 жов, 2018 19:40
Тарас Козак
1 мин. ·
Тепер я той Тарас Козак.
Сьогодні у мене вдома і в офісі Інвестиційної Групи «УНІВЕР» були обшуки. Не можу розповісти все детально, бо підписав папірець про нерозголошення таємниці слідства.
Якщо коротко, це справді шок!
Повернувшись з ранкового тренування, після душу і швидкого сніданку, я вже планував їхати в офіс. Раптом - кілька дзвінків у двері. На екрані домофону кілька чоловіків, які називають мене по імені та по-батькові і пропонують відкрити двері.
Зрозумів, що це до мене, оскільки мій тезка - нардеп має інше батьківське ім‘я. Кілька коротких дзвінків адвокату та друзям. Відкриваю двері. Кілька слідчих чи оперативників та дві пані-поняті. Повідомляють про слідчі дії.
Все було досить культурно. Ніяких «масок-шоу», залякувань та свавілля. Чи то слідчі були культурні, чи то присутність Сергій Блажевич, Олексій Гриценко та Pavlo Bogomazov сприяла, але обшук був проведений надзвичайно чемно. Хоча прискіпливо. Знайшли деякі мої речі, про які я вже думав, що загубив
Проте, жодних документів, які стосуються матеріалів провадження, слідчі не знайшли. І нічого не вилучили. Про що було складено протокол.
Тим часом, подібні дії проводилися і в офісі УНІВЕРу. Тут матеріалів справи - тисячі. Хоча дивно, що їх вилучають в нас, адже копії цих документів є як мінімум в трьох державних організаціях. На цей момент обшук (а, насправді, добровільна передача купи документів) триває.
Наслідки і висновки.
1. Бойове хрещення. Якщо в якусь компанію в Україні не приходили «органи» з обшуками, то це якийсь несерйозний бізнес
2. Зупинена робота кількох компаній ІГ «УНІВЕР». Зірвалося кілька угод. А також декілька наляканих клієнтів. Запевняю, що всі наші зобов‘язання будуть виконані. Як це було завжди.
3. Репутаційні збитки. Як особисті, так і групи. Це найнеприємніше. Мабуть, цього й добивалися замовники справи. Так, я переконаний, що справа «замовлена». Не можу зі зрозумілих і зазначених вище міркувань повідомити про докази.
4. Безкарність і безвідповідальність «органів». Таких справ відкривається тисячі щороку. Абсолютна більшість закривається за відсутністю складу злочину, не доходять до суду. Збитки і втрати несе лише бізнес. А правоохоронці не несуть жодної відповідальності, навіть у випадку повної відсутності доказів правопорушень. Це про інвестиційну привабливість України.
5. Вибірковість правозастосування. «Друзям - все, ворогам - Закон!» Десятки чи сотні злочинів, які постійно знаходять журналісти-розслідувачі. На величезні суми. Високопосадових чиновників. Але, як сказав Президент, «Не все так просто!» На жаль, наближені до вищої влади мають індульгенцію. Пересічний бізнес голосує ногами. Закордон.
6. Величезна радість, що нас підтримують сотні людей. Смс-ки від друзів, політиків, бізнес-партнерів, клієнтів зі словами підтримки приходили щомиті. Заважали слідчим досліджувати вміст телефону
Дуже вдячний за таку підтримку. Принагідно перепрошую, що не зміг відповідати.
Все буде добре!
Живите своим умом!
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zzzzzz
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