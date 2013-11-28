Тарас Козак

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Тепер я той Тарас Козак.



Сьогодні у мене вдома і в офісі Інвестиційної Групи «УНІВЕР» були обшуки. Не можу розповісти все детально, бо підписав папірець про нерозголошення таємниці слідства.



Якщо коротко, це справді шок!

Повернувшись з ранкового тренування, після душу і швидкого сніданку, я вже планував їхати в офіс. Раптом - кілька дзвінків у двері. На екрані домофону кілька чоловіків, які називають мене по імені та по-батькові і пропонують відкрити двері.



Зрозумів, що це до мене, оскільки мій тезка - нардеп має інше батьківське ім‘я. Кілька коротких дзвінків адвокату та друзям. Відкриваю двері. Кілька слідчих чи оперативників та дві пані-поняті. Повідомляють про слідчі дії.



Все було досить культурно. Ніяких «масок-шоу», залякувань та свавілля. Чи то слідчі були культурні, чи то присутність Сергій Блажевич, Олексій Гриценко та Pavlo Bogomazov сприяла, але обшук був проведений надзвичайно чемно. Хоча прискіпливо. Знайшли деякі мої речі, про які я вже думав, що загубив



Проте, жодних документів, які стосуються матеріалів провадження, слідчі не знайшли. І нічого не вилучили. Про що було складено протокол.



Тим часом, подібні дії проводилися і в офісі УНІВЕРу. Тут матеріалів справи - тисячі. Хоча дивно, що їх вилучають в нас, адже копії цих документів є як мінімум в трьох державних організаціях. На цей момент обшук (а, насправді, добровільна передача купи документів) триває.



Наслідки і висновки.

1. Бойове хрещення. Якщо в якусь компанію в Україні не приходили «органи» з обшуками, то це якийсь несерйозний бізнес



2. Зупинена робота кількох компаній ІГ «УНІВЕР». Зірвалося кілька угод. А також декілька наляканих клієнтів. Запевняю, що всі наші зобов‘язання будуть виконані. Як це було завжди.



3. Репутаційні збитки. Як особисті, так і групи. Це найнеприємніше. Мабуть, цього й добивалися замовники справи. Так, я переконаний, що справа «замовлена». Не можу зі зрозумілих і зазначених вище міркувань повідомити про докази.



4. Безкарність і безвідповідальність «органів». Таких справ відкривається тисячі щороку. Абсолютна більшість закривається за відсутністю складу злочину, не доходять до суду. Збитки і втрати несе лише бізнес. А правоохоронці не несуть жодної відповідальності, навіть у випадку повної відсутності доказів правопорушень. Це про інвестиційну привабливість України.



5. Вибірковість правозастосування. «Друзям - все, ворогам - Закон!» Десятки чи сотні злочинів, які постійно знаходять журналісти-розслідувачі. На величезні суми. Високопосадових чиновників. Але, як сказав Президент, «Не все так просто!» На жаль, наближені до вищої влади мають індульгенцію. Пересічний бізнес голосує ногами. Закордон.



6. Величезна радість, що нас підтримують сотні людей. Смс-ки від друзів, політиків, бізнес-партнерів, клієнтів зі словами підтримки приходили щомиті. Заважали слідчим досліджувати вміст телефону



Дуже вдячний за таку підтримку. Принагідно перепрошую, що не зміг відповідати.



Все буде добре!