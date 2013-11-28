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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Идеи: портфель 2.9 5 72
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Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 08:42

  zzzzzz написав:Yuri_T

Не знаю как ты, если бы ко мне пришли домой с обыском СБУшники, я бы с переляку может и не такую муйню написал в фб....


Ну так голова она не только, что б кушать, а руки - что б по клаве лупить. Он бы лучше не в фейсбуках строчил, а за своей конторой следил. Говорю, как клиент Универа с 2014 года.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:18

Re: Идеи: портфель

  lrs7719 написав:Ну так голова она не только, что б кушать, а руки - что б по клаве лупить. Он бы лучше не в фейсбуках строчил, а за своей конторой следил. Говорю, как клиент Универа с 2014 года.

Может и следил (отмывание 86 млн вроде вменяют?). Пусть разбираются, нужно наводить порядок! А по клаве лупить то хоть в ФБ хоть на "идеях" дело такое...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:28

Re: Идеи: портфель

Особенно "порадовало", что "пересічний бізнес біжить з України".
У него наверное какая-то своя Украина.
klokol
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:39

Фонд держмайна України (ФДМ) продав держпакет в 96,1% акцій Тернопільського радіозаводу Оріон за 57 млн ​​грн, що більш ніж в два рази дорожче за стартову ціну 24,8 млн грн. За підприємство боролися чотири учасники", - зазначив Трубаров.
Крім того, Трубаров повідомив, що в четвер проданий єдиний майновий комплекс (ЄМК) колишнього державного підприємства Коломийська паперова фабрика (Івано-Франківська обл.). "За цей об'єкт змагалися п'ять учасників. Ціна продажу збільшилася більш ніж в п'ять разів - з 1,6 млн до 9 млн грн".
Філ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:43

Філ
Прикольно было бы центрик по 40+ приватизировать. Деньги не будут лишние правительству..!
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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