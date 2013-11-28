Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:50

"А остальной фондовый рынок вновь попал под пристальное влияние СБУ, в том числе благодаря тем самым государственным облигациям. После того как силовики забрали лицензию у Украинской Биржи и вывели с рынка самую ликвидную акцию, они наверное очень удивились, что рынок до сих пор не загнулся. И пришли проверить и на биржи и в ряд фондовых компаний. Причина, по которой они это сделали, может быть вполне реальной, ведь многие украинские политики или сами СБУшники нынче пытаются придумать, откуда у них есть деньги (а также дома и российские паспорта у их жен) и некоторые используют для этого инструменты фондового рынка. Нагоняя доход гоняя туда-сюда ОВГЗ. Другое дело, что мало кто в Украине верит, что если к тебе пришло экономическое крыло СБУ то оно пришло защищать интересы государства. Как то плохо у них с имиджем. И тут сразу возникает версия, что либо люди пришли «решать вопросы» либо «ошиблись дверью». Последняя версия имеет право на жизнь, ведь в первую очередь вломились к Тарусу Козаку, главе Универа. И тут есть подозрение, что украинские пинкертоны просто перепутали Тараса Козака здорового человека и Тараса Козака курильщика. Последний, Козак курильщика, недавно купил известную информационную помойку NEWS ONE, активно фронтирует Медведчука и явно должен вызывать интерес у контразведки ввиду своих российских контактов. Вполне возможно, что именно к нему с обыском должны были прийти из СБУ, но ошиблись дверью. Ведь всегда хочется верить в лучшее."