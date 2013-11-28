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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Лучшая инвестиция

Идеи: портфель 2.9 5 72
1.Депозит в гривне
10%
7
2.Купить доллары
43%
31
3.Индекс UX
15%
11
4.Индекс S&P 500
18%
13
5.Первичка, Киев
10%
7
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4%
3
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 08:42

  zzzzzz написав:Yuri_T

Не знаю как ты, если бы ко мне пришли домой с обыском СБУшники, я бы с переляку может и не такую муйню написал в фб....


Ну так голова она не только, что б кушать, а руки - что б по клаве лупить. Он бы лучше не в фейсбуках строчил, а за своей конторой следил. Говорю, как клиент Универа с 2014 года.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:18

Re: Идеи: портфель

  lrs7719 написав:Ну так голова она не только, что б кушать, а руки - что б по клаве лупить. Он бы лучше не в фейсбуках строчил, а за своей конторой следил. Говорю, как клиент Универа с 2014 года.

Может и следил (отмывание 86 млн вроде вменяют?). Пусть разбираются, нужно наводить порядок! А по клаве лупить то хоть в ФБ хоть на "идеях" дело такое...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:28

Re: Идеи: портфель

Особенно "порадовало", что "пересічний бізнес біжить з України".
У него наверное какая-то своя Украина.
klokol
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:39

Фонд держмайна України (ФДМ) продав держпакет в 96,1% акцій Тернопільського радіозаводу Оріон за 57 млн ​​грн, що більш ніж в два рази дорожче за стартову ціну 24,8 млн грн. За підприємство боролися чотири учасники", - зазначив Трубаров.
Крім того, Трубаров повідомив, що в четвер проданий єдиний майновий комплекс (ЄМК) колишнього державного підприємства Коломийська паперова фабрика (Івано-Франківська обл.). "За цей об'єкт змагалися п'ять учасників. Ціна продажу збільшилася більш ніж в п'ять разів - з 1,6 млн до 9 млн грн".
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:43

Філ
Прикольно было бы центрик по 40+ приватизировать. Деньги не будут лишние правительству..!
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:30

  lrs7719 написав:
  zzzzzz написав:ПЗДЦ

Служба безопасности Украины закончила обыск в доме главы инвестиционной группы «Универ» Тараса Козака без предъявления ему обвинений, без изъятия или копирования документов...

...Тарас Козак не смог сказать названия компаний и бирж, поскольку подписал документ о неразглашении информации.

Однако он подозревает, что действия СБУ могут быть инициированы компаниями-конкурентами, которые хотят нанести репутационный урон и на время парализовать работу компании «Универ».


Тонкий намек на ICU ????


мдя. Вовремя от них ушёл. Хотя признаки занепада были ещё в прошлом году.

А какие именно признаки упадка были видны в прошлом году, деталями / конкретикой не поделитесь? Я их клиент и мне это чрезвычайно интересно.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:40

Кто может на пальцах объяснить что такое "групповой отчет" и как с его помощью можно делають "мнимые" сделки с ОВГЗ?

"Сделки осуществлялись с использованием подконтрольных нерезидентов путем покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме так называемого "группового отчета". Сотрудники СБ Украины задокументировали, что по разработанной схеме дельцы из-за отсутствия контроля со стороны бирж осуществляли в течение короткого периода времени мнимые финансовые сделки купли-продажи ОВГЗ подконтрольными торговцами", - отмечает СБУ.
"Всё проходит, и это пройдёт"
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:50

"А остальной фондовый рынок вновь попал под пристальное влияние СБУ, в том числе благодаря тем самым государственным облигациям. После того как силовики забрали лицензию у Украинской Биржи и вывели с рынка самую ликвидную акцию, они наверное очень удивились, что рынок до сих пор не загнулся. И пришли проверить и на биржи и в ряд фондовых компаний. Причина, по которой они это сделали, может быть вполне реальной, ведь многие украинские политики или сами СБУшники нынче пытаются придумать, откуда у них есть деньги (а также дома и российские паспорта у их жен) и некоторые используют для этого инструменты фондового рынка. Нагоняя доход гоняя туда-сюда ОВГЗ. Другое дело, что мало кто в Украине верит, что если к тебе пришло экономическое крыло СБУ то оно пришло защищать интересы государства. Как то плохо у них с имиджем. И тут сразу возникает версия, что либо люди пришли «решать вопросы» либо «ошиблись дверью». Последняя версия имеет право на жизнь, ведь в первую очередь вломились к Тарусу Козаку, главе Универа. И тут есть подозрение, что украинские пинкертоны просто перепутали Тараса Козака здорового человека и Тараса Козака курильщика. Последний, Козак курильщика, недавно купил известную информационную помойку NEWS ONE, активно фронтирует Медведчука и явно должен вызывать интерес у контразведки ввиду своих российских контактов. Вполне возможно, что именно к нему с обыском должны были прийти из СБУ, но ошиблись дверью. Ведь всегда хочется верить в лучшее."
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:07

  lrs7719 написав:
  zzzzzz написав:Yuri_T

Не знаю как ты, если бы ко мне пришли домой с обыском СБУшники, я бы с переляку может и не такую муйню написал в фб....


Ну так голова она не только, что б кушать, а руки - что б по клаве лупить. Он бы лучше не в фейсбуках строчил, а за своей конторой следил. Говорю, как клиент Универа с 2014 года.


Странно, ты раньше не писал про Универ с такой злобой ( или я не замечал )
Универ тебя где-то опрокинул ?
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:27

А какие именно признаки упадка были видны в прошлом году, деталями / конкретикой не поделитесь? Я их клиент и мне это чрезвычайно интересно.


Не поделюсь. Моё личное мнение.
Однако не считаю нормальным, что заявку на продажу полдня подписывают и затем выполняют, когда отсылаешь подписанную сканкопию. Также не считаю нормальной реакцией, на требование "а можно как то ускорить процесс подписания? " ответ "Если, что не нравится - торгуй на Квике". Когда рассказывал это всё Драгонам и озвучил о каких суммах шла речь - они были мягко говоря удивлены.
lrs7719
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