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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Лучшая инвестиция

Идеи: портфель 2.9 5 72
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4.Индекс S&P 500
18%
13
5.Первичка, Киев
10%
7
6.Золото
4%
3
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:33

lrs7719
Описанное событие говорит скорее о росте заявок чем об упадке.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:33

Re: Идеи: портфель CEEN

https://focus.ua/economics/409076-centr ... eniya.html
"По мнению Александра Паращия, руководителя аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital, сегодня разумная цена за пакет акций — до 4 млрд грн. В этом случае можно ожидать реальный интерес со стороны инвесторов."- Шо за бред ?
master_the_market
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:05

Re: Идеи: портфель

  zzzzzz написав:Странно, ты раньше не писал про Универ с такой злобой ( или я не замечал )
Универ тебя где-то опрокинул ?


что то я не удивлен.
слышал разные истории как менеджмент универа кидал клиентов
поэтому козак и пишет что "чья то месть", сам наверняка знает чья
X-Fresh
 
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