lrs7719
Описанное событие говорит скорее о росте заявок чем об упадке.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:33
lrs7719
Описанное событие говорит скорее о росте заявок чем об упадке.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:33
Re: Идеи: портфель CEEN
"По мнению Александра Паращия, руководителя аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital, сегодня разумная цена за пакет акций — до 4 млрд грн. В этом случае можно ожидать реальный интерес со стороны инвесторов."- Шо за бред ?
Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:05
Re: Идеи: портфель
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