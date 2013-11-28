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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:33

lrs7719
Описанное событие говорит скорее о росте заявок чем об упадке.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:33

Re: Идеи: портфель CEEN

https://focus.ua/economics/409076-centr ... eniya.html
"По мнению Александра Паращия, руководителя аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital, сегодня разумная цена за пакет акций — до 4 млрд грн. В этом случае можно ожидать реальный интерес со стороны инвесторов."- Шо за бред ?
master_the_market
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:05

Re: Идеи: портфель

  zzzzzz написав:Странно, ты раньше не писал про Универ с такой злобой ( или я не замечал )
Универ тебя где-то опрокинул ?


что то я не удивлен.
слышал разные истории как менеджмент универа кидал клиентов
поэтому козак и пишет что "чья то месть", сам наверняка знает чья
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:22

  X-Fresh написав:
  zzzzzz написав:Странно, ты раньше не писал про Универ с такой злобой ( или я не замечал )
Универ тебя где-то опрокинул ?


что то я не удивлен.
слышал разные истории как менеджмент универа кидал клиентов
поэтому козак и пишет что "чья то месть", сам наверняка знает чья



Злопыхателей нет только у тех кто не работает.
Если смотреть объективно то Универ показывает рост.
Иногда рост может отражаться к сожалению на качестве обслуживания.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:22

  zzzzzz написав:lrs7719
Описанное событие говорит скорее о росте заявок чем об упадке.


Они меня доконали этой весной, когда попросил консультации по байбеку и был послан в лес. Это была последней каплей и не в последнюю очередь повлияло на решения идти именно через байбек. С процедурой я разобрался (не в последнюю очередь благодаря форумчанам). Но решение - принял.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:31

lrs7719

По факту имеем рост клментов который привел к некоторому снижению оперативности обслуживания . Насчет консультации я даже не обращался. Все тут на форуме рассказали.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:52

  lrs7719 написав:
А какие именно признаки упадка были видны в прошлом году, деталями / конкретикой не поделитесь? Я их клиент и мне это чрезвычайно интересно.


Не поделюсь. Моё личное мнение.
Однако не считаю нормальным, что заявку на продажу полдня подписывают и затем выполняют, когда отсылаешь подписанную сканкопию. Также не считаю нормальной реакцией, на требование "а можно как то ускорить процесс подписания? " ответ "Если, что не нравится - торгуй на Квике". Когда рассказывал это всё Драгонам и озвучил о каких суммах шла речь - они были мягко говоря удивлены.


Ну это да. Мне тоже как-то не особо нравится бюрократия с подписыванием. Спрашивал, нельзя ли перейти на электронную подпись - ничего не ответили. Необходимость данные для учета извлекать из нескольких Excel файлов вместо on-line доступа к таким данным (как в банках) тоже выглядит несколько устаревшей.

Зато, как мне представляется, у них нет короны на голове. Когда не знал, куда податься, отправил запрос в ICU, Драгонам и Универу. Ответил только Универ, остальные не соизволили. Потому, собственно, с ними и работаю.

И еще там, как по мне, очень терпеливые сотрудники. Т.к. я пока в этом всем слабо ориентируюсь, то задаю массу вопросов перед каждым новым типом операции. Мне на них оперативно, вежливо и достаточно подробно отвечают. Не знаю, хватило бы у меня самого терпения ответить на 10 email от клиента, предваряющих сделку.
Перед первой отправкой им денег подъехал к ним в офис, чтобы все это вживую увидеть - и мне там тоже больше часа терпеливо отвечали на все мои вопросы.

Хотя, да, возможно, мне просто сравнивать их сервис пока не с чем.
once_upon_a_time
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:58

once_upon_a_time
Да нормальный сервис у Универа, конечно бывают косяки у всех, никто не отменял человеческий фактор.

lrs7719 ушел из Универа потому-что его не устроило качество. Не буду ни защищать, не осуждать.

сейчас на первом месте стоит надежность.
Востаннє редагувалось zzzzzz в П'ят 12 жов, 2018 13:00, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:59

  Філ написав:"А остальной фондовый рынок вновь попал под пристальное влияние СБУ, в том числе благодаря тем самым государственным облигациям. После того как силовики забрали лицензию у Украинской Биржи и вывели с рынка самую ликвидную акцию, они наверное очень удивились, что рынок до сих пор не загнулся. И пришли проверить и на биржи и в ряд фондовых компаний. Причина, по которой они это сделали, может быть вполне реальной, ведь многие украинские политики или сами СБУшники нынче пытаются придумать, откуда у них есть деньги (а также дома и российские паспорта у их жен) и некоторые используют для этого инструменты фондового рынка. Нагоняя доход гоняя туда-сюда ОВГЗ. Другое дело, что мало кто в Украине верит, что если к тебе пришло экономическое крыло СБУ то оно пришло защищать интересы государства. Как то плохо у них с имиджем. И тут сразу возникает версия, что либо люди пришли «решать вопросы» либо «ошиблись дверью». Последняя версия имеет право на жизнь, ведь в первую очередь вломились к Тарусу Козаку, главе Универа. И тут есть подозрение, что украинские пинкертоны просто перепутали Тараса Козака здорового человека и Тараса Козака курильщика. Последний, Козак курильщика, недавно купил известную информационную помойку NEWS ONE, активно фронтирует Медведчука и явно должен вызывать интерес у контразведки ввиду своих российских контактов. Вполне возможно, что именно к нему с обыском должны были прийти из СБУ, но ошиблись дверью. Ведь всегда хочется верить в лучшее."

ААААААА дык вон оно что!!!! Не та дверь!!!! Может другим директорам тоже к двери Тараса Козака (ну, того второго... или первого ... ну, что "курильщик")направлять проверку СБУ? И в УБ с ПФТС должны ответить что не к ним ... к "курильщику", а здесь честные люди ценными бумагами торгуют!! Как то так.. :?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 14:03

  lrs7719 написав:
  zzzzzz написав:lrs7719
Описанное событие говорит скорее о росте заявок чем об упадке.


Они меня доконали этой весной, когда попросил консультации по байбеку и был послан в лес. Это была последней каплей и не в последнюю очередь повлияло на решения идти именно через байбек. С процедурой я разобрался (не в последнюю очередь благодаря форумчанам). Но решение - принял.


Интернет-брокер обязан консультировать?
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