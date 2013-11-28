https://focus.ua/economics/409076-centr ... eniya.html "По мнению Александра Паращия, руководителя аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital, сегодня разумная цена за пакет акций — до 4 млрд грн. В этом случае можно ожидать реальный интерес со стороны инвесторов."- Шо за бред ?
zzzzzz написав:lrs7719 Описанное событие говорит скорее о росте заявок чем об упадке.
Они меня доконали этой весной, когда попросил консультации по байбеку и был послан в лес. Это была последней каплей и не в последнюю очередь повлияло на решения идти именно через байбек. С процедурой я разобрался (не в последнюю очередь благодаря форумчанам). Но решение - принял.
А какие именно признаки упадка были видны в прошлом году, деталями / конкретикой не поделитесь? Я их клиент и мне это чрезвычайно интересно.
Не поделюсь. Моё личное мнение. Однако не считаю нормальным, что заявку на продажу полдня подписывают и затем выполняют, когда отсылаешь подписанную сканкопию. Также не считаю нормальной реакцией, на требование "а можно как то ускорить процесс подписания? " ответ "Если, что не нравится - торгуй на Квике". Когда рассказывал это всё Драгонам и озвучил о каких суммах шла речь - они были мягко говоря удивлены.
Ну это да. Мне тоже как-то не особо нравится бюрократия с подписыванием. Спрашивал, нельзя ли перейти на электронную подпись - ничего не ответили. Необходимость данные для учета извлекать из нескольких Excel файлов вместо on-line доступа к таким данным (как в банках) тоже выглядит несколько устаревшей.
Зато, как мне представляется, у них нет короны на голове. Когда не знал, куда податься, отправил запрос в ICU, Драгонам и Универу. Ответил только Универ, остальные не соизволили. Потому, собственно, с ними и работаю.
И еще там, как по мне, очень терпеливые сотрудники. Т.к. я пока в этом всем слабо ориентируюсь, то задаю массу вопросов перед каждым новым типом операции. Мне на них оперативно, вежливо и достаточно подробно отвечают. Не знаю, хватило бы у меня самого терпения ответить на 10 email от клиента, предваряющих сделку. Перед первой отправкой им денег подъехал к ним в офис, чтобы все это вживую увидеть - и мне там тоже больше часа терпеливо отвечали на все мои вопросы.
Хотя, да, возможно, мне просто сравнивать их сервис пока не с чем.
Філ написав:"А остальной фондовый рынок вновь попал под пристальное влияние СБУ, в том числе благодаря тем самым государственным облигациям. После того как силовики забрали лицензию у Украинской Биржи и вывели с рынка самую ликвидную акцию, они наверное очень удивились, что рынок до сих пор не загнулся. И пришли проверить и на биржи и в ряд фондовых компаний. Причина, по которой они это сделали, может быть вполне реальной, ведь многие украинские политики или сами СБУшники нынче пытаются придумать, откуда у них есть деньги (а также дома и российские паспорта у их жен) и некоторые используют для этого инструменты фондового рынка. Нагоняя доход гоняя туда-сюда ОВГЗ. Другое дело, что мало кто в Украине верит, что если к тебе пришло экономическое крыло СБУ то оно пришло защищать интересы государства. Как то плохо у них с имиджем. И тут сразу возникает версия, что либо люди пришли «решать вопросы» либо «ошиблись дверью». Последняя версия имеет право на жизнь, ведь в первую очередь вломились к Тарусу Козаку, главе Универа. И тут есть подозрение, что украинские пинкертоны просто перепутали Тараса Козака здорового человека и Тараса Козака курильщика. Последний, Козак курильщика, недавно купил известную информационную помойку NEWS ONE, активно фронтирует Медведчука и явно должен вызывать интерес у контразведки ввиду своих российских контактов. Вполне возможно, что именно к нему с обыском должны были прийти из СБУ, но ошиблись дверью. Ведь всегда хочется верить в лучшее."
ААААААА дык вон оно что!!!! Не та дверь!!!! Может другим директорам тоже к двери Тараса Козака (ну, того второго... или первого ... ну, что "курильщик")направлять проверку СБУ? И в УБ с ПФТС должны ответить что не к ним ... к "курильщику", а здесь честные люди ценными бумагами торгуют!! Как то так..
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
zzzzzz написав:lrs7719 Описанное событие говорит скорее о росте заявок чем об упадке.
Они меня доконали этой весной, когда попросил консультации по байбеку и был послан в лес. Это была последней каплей и не в последнюю очередь повлияло на решения идти именно через байбек. С процедурой я разобрался (не в последнюю очередь благодаря форумчанам). Но решение - принял.