Камикадзе написав:Кто может на пальцах объяснить что такое "групповой отчет" и как с его помощью можно делають "мнимые" сделки с ОВГЗ?
"Сделки осуществлялись с использованием подконтрольных нерезидентов путем покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме так называемого "группового отчета". Сотрудники СБ Украины задокументировали, что по разработанной схеме дельцы из-за отсутствия контроля со стороны бирж осуществляли в течение короткого периода времени мнимые финансовые сделки купли-продажи ОВГЗ подконтрольными торговцами", - отмечает СБУ.
Групповой отчет, это когда у брокера есть покупатель и есть продавец, но нет денег и желания, чтобы покупатель и продавец знакомились. Брокер вводит в терминал 2 сделки (покупка и продажа) и отправляет на биржу спецсообщение. Активы в итоге впроходят полностью через брокера или его клиента, на котором и оседает разница между ценой покупки и ценой продажи. Насколько я понимаю клиентом брокера (т.е. лицо, которое стоит всередине и на котором оседает вя прибыль) должен быть фонд/нерез/физик (которому нужно легализировать доход). Биржа фактически кредитует одну часть сделки, т.к. видит задепонированную сумму на второй части сделки. Берет за это дело по-моему 0,1% или 0,01%.
master_the_market написав:https://focus.ua/economics/409076-centr ... eniya.html "По мнению Александра Паращия, руководителя аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital, сегодня разумная цена за пакет акций — до 4 млрд грн. В этом случае можно ожидать реальный интерес со стороны инвесторов."- Шо за бред ?
Це якийсь фейк. А Фокус вже давно зливний бачок. "Александр Паращий, руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concord Capital, летом прогнозировал, что государство сможет выручить за свой пакет акций "Центрэнерго" 5-7 млрд грн." https://www.minprom.ua/articles/247495.html
ТОЛПА написав:Что будет с счётом в ценных бумагах в банке ( ОВГЗ ), если в банк зайдёт временная администрация, затем ликвидация банка ?
Если теоретически то все будет ок )они должны лежать на балансе держателя , а практически если у банка будет ж***, он может их отдать в репо привлечь деньги , просрать их и контрагент заберет залоговый актив