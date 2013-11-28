RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2209221022112212>

Лучшая инвестиция

Идеи: портфель 2.9 5 72
1.Депозит в гривне
10%
7
2.Купить доллары
43%
31
3.Индекс UX
15%
11
4.Индекс S&P 500
18%
13
5.Первичка, Киев
10%
7
6.Золото
4%
3
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 14:13

  Камикадзе написав:Кто может на пальцах объяснить что такое "групповой отчет" и как с его помощью можно делають "мнимые" сделки с ОВГЗ?

"Сделки осуществлялись с использованием подконтрольных нерезидентов путем покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме так называемого "группового отчета". Сотрудники СБ Украины задокументировали, что по разработанной схеме дельцы из-за отсутствия контроля со стороны бирж осуществляли в течение короткого периода времени мнимые финансовые сделки купли-продажи ОВГЗ подконтрольными торговцами", - отмечает СБУ.


Групповой отчет, это когда у брокера есть покупатель и есть продавец, но нет денег и желания, чтобы покупатель и продавец знакомились.
Брокер вводит в терминал 2 сделки (покупка и продажа) и отправляет на биржу спецсообщение.
Активы в итоге впроходят полностью через брокера или его клиента, на котором и оседает разница между ценой покупки и ценой продажи. Насколько я понимаю клиентом брокера (т.е. лицо, которое стоит всередине и на котором оседает вя прибыль) должен быть фонд/нерез/физик (которому нужно легализировать доход).
Биржа фактически кредитует одну часть сделки, т.к. видит задепонированную сумму на второй части сделки. Берет за это дело по-моему 0,1% или 0,01%.
Мечтательный бычок
 
Повідомлень: 584
З нами з: 03.10.12
Подякував: 61 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 14:36

Re: Идеи: портфель

  master_the_market написав:https://focus.ua/economics/409076-centr ... eniya.html
"По мнению Александра Паращия, руководителя аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital, сегодня разумная цена за пакет акций — до 4 млрд грн. В этом случае можно ожидать реальный интерес со стороны инвесторов."- Шо за бред ?


Це якийсь фейк. А Фокус вже давно зливний бачок.
"Александр Паращий, руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concord Capital, летом прогнозировал, что государство сможет выручить за свой пакет акций "Центрэнерго" 5-7 млрд грн."
https://www.minprom.ua/articles/247495.html
Філ
 
Повідомлень: 1629
З нами з: 17.08.10
Подякував: 1140 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:10

Згідно з даними з нового звіту МВФ, Україна є найбіднішою країною Європи.
"Жити по-новому" с№№а.
Філ
 
Повідомлень: 1629
З нами з: 17.08.10
Подякував: 1140 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:11

Что будет с счётом в ценных бумагах в банке ( ОВГЗ ), если в банк зайдёт временная администрация, затем ликвидация банка ?
ТОЛПА
 
Повідомлень: 5
З нами з: 13.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:54

  ТОЛПА написав:Что будет с счётом в ценных бумагах в банке ( ОВГЗ ), если в банк зайдёт временная администрация, затем ликвидация банка ?
Если теоретически то все будет ок )они должны лежать на балансе держателя , а практически если у банка будет ж***, он может их отдать в репо привлечь деньги , просрать их и контрагент заберет залоговый актив
master_the_market
 
Повідомлень: 123
З нами з: 13.06.12
Подякував: 54 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:00

Re: Идеи: портфель CEEN

Зображення

Центр на закрытии) офферов нет ..
master_the_market
 
Повідомлень: 123
З нами з: 13.06.12
Подякував: 54 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:33

  Мечтательный бычок написав:
  lrs7719 написав:
  zzzzzz написав:lrs7719
Описанное событие говорит скорее о росте заявок чем об упадке.


Они меня доконали этой весной, когда попросил консультации по байбеку и был послан в лес. Это была последней каплей и не в последнюю очередь повлияло на решения идти именно через байбек. С процедурой я разобрался (не в последнюю очередь благодаря форумчанам). Но решение - принял.


Интернет-брокер обязан консультировать?


А я написал о том, что брокер "обязан"?
Для меня эта тема закрыта.
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1355
З нами з: 13.07.16
Подякував: 214 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:02

ПФТС — итоги торгов

Зображення
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 261
З нами з: 27.10.10
Подякував: 40 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:01

Универ уведомил сегодня что пришли ДВД по ДОЕНу
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28162
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2736 раз.
Подякували: 4482 раз.
 
Профіль
5
1
1
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 06:53

zzzzzz

Freedom Finance молчит 3 -й день , в скайпе перестал отвечать . У них всё хорошо? Кто знает ?
AA+
V$Epropalo
 
Повідомлень: 1088
З нами з: 10.09.10
Подякував: 118 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2209221022112212>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 73079
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (62270)
13.10.2018 10:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.