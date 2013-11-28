St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
По информации FinClub, фигурантами уголовного производства стали 14 компаний: «Универ Капитал», КУА «Универ Менеджент», «АРТ Капитал», ЗНВКИФ «Альпари Плюс», «Навигатор-Инвест», «Пасам», «Макфус», «Киевские зори», «Техно сервис инжиниринг», Профессиональный НПФ «Магистраль», «И-нвест», «Мастер Брок», «Довира Кастоди Брок», «Стандарт инжиниринг груп». Кроме того, в списке СБУ находятся биржа ПФТС и «Украинская биржа», а также три банка – Альфа-Банк, Укргазбанк и Банк Альянс.