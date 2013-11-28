St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
По информации FinClub, фигурантами уголовного производства стали 14 компаний: «Универ Капитал», КУА «Универ Менеджент», «АРТ Капитал», ЗНВКИФ «Альпари Плюс», «Навигатор-Инвест», «Пасам», «Макфус», «Киевские зори», «Техно сервис инжиниринг», Профессиональный НПФ «Магистраль», «И-нвест», «Мастер Брок», «Довира Кастоди Брок», «Стандарт инжиниринг груп». Кроме того, в списке СБУ находятся биржа ПФТС и «Украинская биржа», а также три банка – Альфа-Банк, Укргазбанк и Банк Альянс.
На сколько я понимаю покупка ОВГЗ в режиме «группового отчета» не запрещена и преступлением не является. Если это "лазейка" в законодательстве, то ее надо закрывать.
Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса («фиктивное предпринимательство»; максимальное наказание – штраф в размере от 51 тыс. грн до 85 тыс. грн) и ч. 3 ст. 209 УК («легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем»
Эти статьи можно вменить в отношение бенифициаров, а не ТЦБ
В схеме фигурируют кипрские компании Opexier Ltd. и Greencliff Enterprises Ltd., которые участвовали в покупке облигаций внутреннего госзайма в режиме «группового отчета»
. Торговцы ЦБ тут имхо свидетели, изымаемые документы - доказательства
ПС. В 2014 году "маски-шоу" у меня в офисе изъяли два сервера и документы по одному из контрагентов, подозреваемом в отмывании доходов. На следующий день купил новые серверы, скачал базы с облака и восстановил работу. Неприятно, но не смертельно.
Групповой отчет - это не лазейка, а инструмент для удобства брокера, который и бирже дает дополнительный доход. Если так рассуждать, то автомобиль тоже лазейка для убийства пешехода. Пусть и автомобили запретят...
Фондовим біржам заборонено бути прямим або непрямим власником інших професійних учасників фондового ринку, за винятком розрахунково-клірингових організацій. У зв'язку з цим наголошуємо, що не існує торговців цінними паперами, "підконтрольних" як самій Українській біржі так і посадовим особам.
Усвідомлюючи, що інцидент обшуків силовими структурами викликає занепокоєння з боку учасників фінансового ринку, іноземних інвесторів та інституцій та ЗМІ, висловлюємо сподівання, що це не спричинить негативних наслідків на можливості України залучати позикові кошти, а облігації внутрішньої державної позики залишаться ефективним інструментом макроекономічної політики та інструментом ліквідності для внутрішніх та зовнішніх інвесторів.