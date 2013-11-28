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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2209221022112212

Лучшая инвестиция

Идеи: портфель 2.9 5 72
1.Депозит в гривне
10%
7
2.Купить доллары
43%
31
3.Индекс UX
15%
11
4.Индекс S&P 500
18%
13
5.Первичка, Киев
10%
7
6.Золото
4%
3
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 08:37

V$Epropalo
в телеграм ежедневно пишут
dmetr
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 03:59

  dmetr написав:V$Epropalo
в телеграм ежедневно пишут


подскажите, пожалуйста их телеграмм
AA+
V$Epropalo
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 07:24

На Гулливер то, говорят, 10 претендентов... Будем посмотреть что из этого получится.
https://biz.nv.ua/ukr/consmarket/trts-g ... 00378.html
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 09:22

По информации FinClub, фигурантами уголовного производства стали 14 компаний: «Универ Капитал», КУА «Универ Менеджент», «АРТ Капитал», ЗНВКИФ «Альпари Плюс», «Навигатор-Инвест», «Пасам», «Макфус», «Киевские зори», «Техно сервис инжиниринг», Профессиональный НПФ «Магистраль», «И-нвест», «Мастер Брок», «Довира Кастоди Брок», «Стандарт инжиниринг груп». Кроме того, в списке СБУ находятся биржа ПФТС и «Украинская биржа», а также три банка – Альфа-Банк, Укргазбанк и Банк Альянс.

https://finclub.net/analytics/sbu-vybivaet-investorov-iz-gosobligatsij.html?fbclid=IwAR17sK7gGadCPb21Rvo30xoJlpZT5Whu-s92Kgb8PCMsTNZRL6gnUYa_Rvw
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 10:54

zzzzzz

На сколько я понимаю покупка ОВГЗ в режиме «группового отчета» не запрещена и преступлением не является. Если это "лазейка" в законодательстве, то ее надо закрывать.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса («фиктивное предпринимательство»; максимальное наказание – штраф в размере от 51 тыс. грн до 85 тыс. грн) и ч. 3 ст. 209 УК («легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем»

Эти статьи можно вменить в отношение бенифициаров, а не ТЦБ
В схеме фигурируют кипрские компании Opexier Ltd. и Greencliff Enterprises Ltd., которые участвовали в покупке облигаций внутреннего госзайма в режиме «группового отчета»
.
Торговцы ЦБ тут имхо свидетели, изымаемые документы - доказательства

ПС. В 2014 году "маски-шоу" у меня в офисе изъяли два сервера и документы по одному из контрагентов, подозреваемом в отмывании доходов. На следующий день купил новые серверы, скачал базы с облака и восстановил работу. Неприятно, но не смертельно.
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 12:23

Re: Идеи: портфель

Групповой отчет - это не лазейка, а инструмент для удобства брокера, который и бирже дает дополнительный доход.
Если так рассуждать, то автомобиль тоже лазейка для убийства пешехода. Пусть и автомобили запретят...
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 13:01

Мечтательный бычок
Лучше пешеходов...
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 13:06

УБ выпустила пресс релиз

Фондовим біржам заборонено бути прямим або непрямим власником інших професійних учасників фондового ринку, за винятком розрахунково-клірингових організацій. У зв'язку з цим наголошуємо, що не існує торговців цінними паперами, "підконтрольних" як самій Українській біржі так і посадовим особам.

Усвідомлюючи, що інцидент обшуків силовими структурами викликає занепокоєння з боку учасників фінансового ринку, іноземних інвесторів та інституцій та ЗМІ, висловлюємо сподівання, що це не спричинить негативних наслідків на можливості України залучати позикові кошти, а облігації внутрішньої державної позики залишаться ефективним інструментом макроекономічної політики та інструментом ліквідності для внутрішніх та зовнішніх інвесторів.

http://www.ux.ua/a9339/?nt=101
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 13:18

zzzzzz
О, повод перенести приватизацию Центра. Лет на 10...
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 13:42

St/2
При желании найти повод не проблема :mrgreen:
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zzzzzz
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