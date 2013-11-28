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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Идеи: портфель 2.9 5 73
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31
3.Индекс UX
15%
11
4.Индекс S&P 500
18%
13
5.Первичка, Киев
11%
8
6.Золото
4%
3
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 16:17

ПФТС — итоги торгов

Зображення
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 16:20

  St/2 написав:Мечтательный бычок
Лучше пешеходов...

А лучше и тех и других. Нет активности, нет проблем.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлень: 263
З нами з: 27.10.10
Подякував: 40 раз.
Подякували: 124 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 10:02

Eavex Capital вже другий тиждень не може коректно порахувати стартову ціну продажу Центренерго.
"На отечественном биржевом рынке акций практически всё внимание было приковано к ценным бумагам «Центрэнерго». Акции данного эмитента показывают устойчивый рост уже более месяца, прибавив с середины сентября 16%. За прошлую неделю котировки акций «Центрэнерго» выросли на 6,2% до 16,80 грн. Отметим, что такой уровень цены на 4% превышает оценочную стоимость акций компании перед её планируемой приватизацией в конце ноября."
Філ
 
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