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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 16 жов, 2018 16:17
ПФТС — итоги торгов
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: Вів 16 жов, 2018 16:20
А лучше и тех и других. Нет активности, нет проблем.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: Сер 17 жов, 2018 10:02
Eavex Capital вже другий тиждень не може коректно порахувати стартову ціну продажу Центренерго.
"На отечественном биржевом рынке акций практически всё внимание было приковано к ценным бумагам «Центрэнерго». Акции данного эмитента показывают устойчивый рост уже более месяца, прибавив с середины сентября 16%. За прошлую неделю котировки акций «Центрэнерго» выросли на 6,2% до 16,80 грн. Отметим, что такой уровень цены на 4% превышает оценочную стоимость акций компании перед её планируемой приватизацией в конце ноября."
Додано: Сер 17 жов, 2018 15:21
ДВД от Доена сегодня поступили на мой счет в банке . Брокер Универ.
Живите своим умом!
Додано: Сер 17 жов, 2018 18:05
ПФТС — итоги торгов
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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