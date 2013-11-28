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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 16:17

ПФТС — итоги торгов

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Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 16:20

  St/2 написав:Мечтательный бычок
Лучше пешеходов...

А лучше и тех и других. Нет активности, нет проблем.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 10:02

Eavex Capital вже другий тиждень не може коректно порахувати стартову ціну продажу Центренерго.
"На отечественном биржевом рынке акций практически всё внимание было приковано к ценным бумагам «Центрэнерго». Акции данного эмитента показывают устойчивый рост уже более месяца, прибавив с середины сентября 16%. За прошлую неделю котировки акций «Центрэнерго» выросли на 6,2% до 16,80 грн. Отметим, что такой уровень цены на 4% превышает оценочную стоимость акций компании перед её планируемой приватизацией в конце ноября."
Філ
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 15:21

ДВД от Доена сегодня поступили на мой счет в банке . Брокер Универ.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 18:05

ПФТС — итоги торгов

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Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлень: 264
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 19:06

Критерии оценки злоупотреблений на рынке ценных бумаг должны быть пересмотрены.

Об этом шла речь на форуме "Имплементация acquis ЕС: злоупотребление рынком и сквиз-аут", организованном Ассоциацией "Украинские фондовые торговцы".

Глава совета ассоциации Сергей Антонов заявил, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины побила рекорды по количеству возбужденных дел по манипулированию. При этом, при возбуждении дел часто используется цена закрытия торгов, актуальная 3-5 лет назад.
"Мы получаем сигнал – "нам не нужно, чтобы вы работали – нам нужно, чтобы вы мучились". Рынка акций в Украине сегодня нет. Если справедливую биржевую цену установить невозможно, как можно установить манипулятивную цену?", – заявил Антонов.
"Регулятор делает вид, что в Украине все хорошо. Вместо того, чтобы регулировать публичные компании, они регулируют непубличные. Такие действия приводят к тому, что в Украине за 4 года с помощью инструментов фондового рынка вместо притока происходит отток капитала, и эта цифра – 6 млрд грн. Том у есть две причины – тотальная неликвидность и отсутствие понятных цен. Много сделок отправляется регулятору в виде отчетности, а потом большинство участников должны объяснять происхождение цены. Есть закрепленные ценовые ориентиры, которые в большинстве случаев устарели. Есть случаи, когда последняя цена зафиксирована 3 месяца назад, а есть такие, где и три года назад. Это не дает рынку нормально функционировать", – пояснил руководитель объединения.
Глава ассоциации также отметил, что сегодня в Украине насчитывается более 10 тысяч эмитентов, в то время как реально торгуется только около 300. Для сравнения, в Китае около 6 тысяч эмитентов.
Напомним, в прошлом году была имплементирована европейская процедура "сквиз-аут", которая является новым институтом украинского законодательства. Параллельно происходит внедрение европейских норм по санкциям за злоупотребление рынком, и сейчас готовятся изменения в законодательство. Оба вопроса, и сквиз-аут, и злоупотребление рынком – является предметом критики по качеству законодательных изменений как со стороны практиков, так и со стороны ученых.
В сообщении отмечается, что участники форума сошлись во мнении, что регулятор не успевает за процессами, и рынок на себе чувствует такое "опоздание" через применение к его участникам необоснованных санкций как со стороны регулятора так и со стороны правоохранительных органов, а так же через нормы профильного законодательства, которые вольно трактуются государственными органами из за наличия в них существенной правовой неопределенности. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3091855
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