Об этом шла речь на форуме "Имплементация acquis ЕС: злоупотребление рынком и сквиз-аут", организованном Ассоциацией "Украинские фондовые торговцы".Глава совета ассоциации Сергей Антонов заявил, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины побила рекорды по количеству возбужденных дел по манипулированию. При этом, при возбуждении дел часто используется цена закрытия торгов, актуальная 3-5 лет назад."Мы получаем сигнал – "нам не нужно, чтобы вы работали – нам нужно, чтобы вы мучились". Рынка акций в Украине сегодня нет. Если справедливую биржевую цену установить невозможно, как можно установить манипулятивную цену?", – заявил Антонов."Регулятор делает вид, что в Украине все хорошо. Вместо того, чтобы регулировать публичные компании, они регулируют непубличные. Такие действия приводят к тому, что в Украине за 4 года с помощью инструментов фондового рынка вместо притока происходит отток капитала, и эта цифра – 6 млрд грн. Том у есть две причины – тотальная неликвидность и отсутствие понятных цен. Много сделок отправляется регулятору в виде отчетности, а потом большинство участников должны объяснять происхождение цены. Есть закрепленные ценовые ориентиры, которые в большинстве случаев устарели. Есть случаи, когда последняя цена зафиксирована 3 месяца назад, а есть такие, где и три года назад. Это не дает рынку нормально функционировать", – пояснил руководитель объединения.Глава ассоциации также отметил, что сегодня в Украине насчитывается более 10 тысяч эмитентов, в то время как реально торгуется только около 300. Для сравнения, в Китае около 6 тысяч эмитентов.Напомним, в прошлом году была имплементирована европейская процедура "сквиз-аут", которая является новым институтом украинского законодательства. Параллельно происходит внедрение европейских норм по санкциям за злоупотребление рынком, и сейчас готовятся изменения в законодательство. Оба вопроса, и сквиз-аут, и злоупотребление рынком – является предметом критики по качеству законодательных изменений как со стороны практиков, так и со стороны ученых.В сообщении отмечается, что участники форума сошлись во мнении, что регулятор не успевает за процессами, и рынок на себе чувствует такое "опоздание" через применение к его участникам необоснованных санкций как со стороны регулятора так и со стороны правоохранительных органов, а так же через нормы профильного законодательства, которые вольно трактуются государственными органами из за наличия в них существенной правовой неопределенности. Источник: