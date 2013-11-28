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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 12:58

zzzzzz

заяву отправлял ?
И это пройдёт ©
ChuLock
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 13:21

  X-Fresh написав:
  zzzzzz написав:Прибыль аваля за 9м - 4,070 млрд ( 4,032 за 9м 2017 )

печально. роста нет.

Сравните с прибылью всей банковской системы Украины...
З.Ы. Печально должно быть за то что по 29коп слили... :D
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:06

  X-Fresh написав:
  zzzzzz написав:Прибыль аваля за 9м - 4,070 млрд ( 4,032 за 9м 2017 )

печально. роста нет.


Но нет падения и самое главное есть стабильность. А еще это самый прибыльный банк нашей страны.

Будет интересно в 4 квартале. При среднеговом квартальном доходе в 1,3 млрд в прошлом году в 4 квартале было падение на 0,5 млрд и доход за квартал был всего 0,8 млрд из-за отчисление в уставной капитал дочерней структуры Аваль-лизинг. Будут ли в этом году куда-то отчислять не ясно.

И еще интересно принесет ли какую то прибыль Аваль лизинг? Я правильно понимаю что доход от нее должен попасть в доход банка?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:09

  ChuLock написав:zzzzzz

заяву отправлял ?


Нет. А ты ?
А шо надо отправлять ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:17

zzzzzz

я отправил . дивы получил в конце сентября
И это пройдёт ©
ChuLock
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:25

  ChuLock написав:zzzzzz

я отправил . дивы получил в конце сентября


Спасибо. А где шаблон заявы можно скачать ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:27

Сегодня депутаты отменили мораторий на взыскание валютной ипотеки.
https://finclub.net/news/deputaty-otmen ... oteki.html

У Аваля валютной ипотеки много.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:34

  zzzzzz написав:
Спасибо. А где шаблон заявы можно скачать ?


Юрец в "получаем дивиденды" всех греет "безкоштовно" )
И это пройдёт ©
ChuLock
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:45

ChuLock
А это не имеет значения что я заяву после 18 октября подам ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:56

zzzzzz
имеет конечно.
смирись, ты всё прое..л :mrgreen: :mrgreen:

зы. не парь людям мозги. отправляй заяву с данными по счету, паспортом, кодом и жди бабло.
зыы. может димон тарабакин прав в контексте отсутствия "ответственных акционеров? :mrgreen: :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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