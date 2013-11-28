zzzzzz
заяву отправлял ?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 18 жов, 2018 13:21
Сравните с прибылью всей банковской системы Украины...
З.Ы. Печально должно быть за то что по 29коп слили...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Чет 18 жов, 2018 14:06
Но нет падения и самое главное есть стабильность. А еще это самый прибыльный банк нашей страны.
Будет интересно в 4 квартале. При среднеговом квартальном доходе в 1,3 млрд в прошлом году в 4 квартале было падение на 0,5 млрд и доход за квартал был всего 0,8 млрд из-за отчисление в уставной капитал дочерней структуры Аваль-лизинг. Будут ли в этом году куда-то отчислять не ясно.
И еще интересно принесет ли какую то прибыль Аваль лизинг? Я правильно понимаю что доход от нее должен попасть в доход банка?
Живите своим умом!
Додано: Чет 18 жов, 2018 14:09
Живите своим умом!
Додано: Чет 18 жов, 2018 14:25
Спасибо. А где шаблон заявы можно скачать ?
Живите своим умом!
Додано: Чет 18 жов, 2018 14:27
Сегодня депутаты отменили мораторий на взыскание валютной ипотеки.
У Аваля валютной ипотеки много.
Живите своим умом!
Додано: Чет 18 жов, 2018 14:34
Юрец в "получаем дивиденды" всех греет "безкоштовно" )
И это пройдёт ©
Додано: Чет 18 жов, 2018 14:45
ChuLock
А это не имеет значения что я заяву после 18 октября подам ?
Живите своим умом!
Додано: Чет 18 жов, 2018 14:56
zzzzzz
имеет конечно.
смирись, ты всё прое..л
зы. не парь людям мозги. отправляй заяву с данными по счету, паспортом, кодом и жди бабло.
зыы. может димон тарабакин прав в контексте отсутствия "ответственных акционеров?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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