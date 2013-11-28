Yuri_T
Ну а что ты хочешь от безответственного минлотчика
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 18 жов, 2018 15:21
Yuri_T
Ну а что ты хочешь от безответственного минлотчика
Живите своим умом!
Додано: Чет 18 жов, 2018 15:24
zzzzzz
который перестал быть читателем и стал писателем
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 18 жов, 2018 15:46
Yuri_T
Во-во , совершенно безответственная личность
Живите своим умом!
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