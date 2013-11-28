RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2212221322142215

Лучшая инвестиция

Идеи: портфель 2.9 5 73
1.Депозит в гривне
10%
7
2.Купить доллары
42%
31
3.Индекс UX
15%
11
4.Индекс S&P 500
18%
13
5.Первичка, Киев
11%
8
6.Золото
4%
3
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 15:21

Yuri_T
Ну а что ты хочешь от безответственного минлотчика :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28334
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2755 раз.
Подякували: 4522 раз.
 
Профіль
6
1
1
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 15:24

zzzzzz
который перестал быть читателем и стал писателем
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 13192
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1761 раз.
Подякували: 3684 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 15:46

Yuri_T
Во-во , совершенно безответственная личность :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28334
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2755 раз.
Подякували: 4522 раз.
 
Профіль
6
1
1
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 17:47

ПФТС — итоги торгов

Зображення
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 265
З нами з: 27.10.10
Подякував: 40 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 18:38

  zzzzzz написав:Сегодня депутаты отменили мораторий на взыскание валютной ипотеки.
https://finclub.net/news/deputaty-otmen ... oteki.html

У Аваля валютной ипотеки много.



Эта новость особо не привлекла к себе внимания.А зря, вот я посмотрел отчетность Аваля за 2 квартал.

кредиты физикам всего - 4,2 млрд.грн ( резервы 5,387 )
Кредиты в нац.валюте - 3,99 млрд.грн ( резервы 1,089 )
путем вычитания получаем долю валютных кредитов физ.лиц
кредиты в валюте выраженные в гривне - 0,201 млрд.грн ( резервы 4,3 млрд.грн )

Если я все правильно понял, то под валютные кредиты населения сформированы резервы в сумме 4,3 млрд.грн которые при вступлении в действие Кодекс по процедурам банкротства , могут быть расформированы и направлены в прибыль, конечно не все , но даже если взять пессимистический сценарий ( 33% ) это 1,4 млрд.грн
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28334
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2755 раз.
Подякували: 4522 раз.
 
Профіль
6
1
1
  #<1 ... 2212221322142215
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 73105
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (4806)
18.10.2018 19:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.