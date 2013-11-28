Yuri_T
Ну а что ты хочешь от безответственного минлотчика
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 18 жов, 2018 15:21
Yuri_T
Ну а что ты хочешь от безответственного минлотчика
Живите своим умом!
Додано: Чет 18 жов, 2018 15:24
zzzzzz
который перестал быть читателем и стал писателем
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 18 жов, 2018 15:46
Yuri_T
Во-во , совершенно безответственная личность
Живите своим умом!
Додано: Чет 18 жов, 2018 17:47
ПФТС — итоги торгов
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: Чет 18 жов, 2018 18:38
Эта новость особо не привлекла к себе внимания.А зря, вот я посмотрел отчетность Аваля за 2 квартал.
кредиты физикам всего - 4,2 млрд.грн ( резервы 5,387 )
Кредиты в нац.валюте - 3,99 млрд.грн ( резервы 1,089 )
путем вычитания получаем долю валютных кредитов физ.лиц
кредиты в валюте выраженные в гривне - 0,201 млрд.грн ( резервы 4,3 млрд.грн )
Если я все правильно понял, то под валютные кредиты населения сформированы резервы в сумме 4,3 млрд.грн которые при вступлении в действие Кодекс по процедурам банкротства , могут быть расформированы в следствии ипотеки ( либо начала обслуживания кредитов злостными неплательщиками) и направлены в прибыль, конечно не все , но даже если взять пессимистический сценарий ( 33% ) это 1,4 млрд.грн
Живите своим умом!
Додано: П'ят 19 жов, 2018 06:51
Только эти 1,4 ярда ты считай не в момент а растяни на n-лет
Додано: П'ят 19 жов, 2018 07:02
Re: Идеи: портфель
Всё верно!!! А то слышь, раскудахтался тут о ярдах... Плохо всё, ростунетинебудет... вольно, разойдись!
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: П'ят 19 жов, 2018 07:04
Вот оно что, стартовую корректно тяжело просчитать? А чего же центр сложился почти пополам на закрытии ПО УБы, при том что остальные бумаги потеряли 15-20% он хаёв?)))
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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